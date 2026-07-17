Ex de Aylín Mujica rompe el silencio tras la muerte de su hijo Mauro, destrozado, dice: “Voy a buscar su cuerpo”

La muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz cubana Aylín Mujica, sigue generando conmoción entre sus seguidores y la industria del espectáculo. Aunque la actriz se ha mantenido en silencio y no ha emitido declaraciones públicas sobre la tragedia, quien sí decidió hablar fue Osamu Menéndez, padre del joven DJ y productor musical.

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Reportan la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica / Redes sociales

¿Qué dijo Osamu Menéndez sobre la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

La noticia de la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, trascendió a través de distintos reportes durante los últimos días. Sin embargo, fue hasta que su padre decidió pronunciarse cuando se confirmó públicamente la devastación que enfrenta la familia.

El reconocido músico cubano compartió un mensaje en el que explicó que se encontraba viajando para recuperar el cuerpo de su hijo, una situación que ha generado gran impacto entre quienes siguen de cerca la carrera de la actriz.

“Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias” Osamu Menéndez

Las palabras del artista rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde cientos de usuarios enviaron muestras de apoyo y solidaridad a la familia por la dolorosa pérdida.

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¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Desde que se dio a conocer la muerte de Mauro Menéndez, una de las dudas más frecuentes entre los internautas ha sido conocer la causa del fallecimiento. Hasta el momento, no existe una versión oficial ni un comunicado familiar que confirme qué ocurrió.

De acuerdo con información difundida por la periodista Mandy Fridmann, personas cercanas a Aylín Mujica señalaron que el joven habría presentado complicaciones de salud relacionadas con una neumonía antes de viajar a Barbados para asistir a un partido de beisbol.

Según esa versión, la actriz habría recomendado a su hijo permanecer en reposo y enfocarse en su recuperación. Sin embargo, Mauro decidió seguir adelante con sus planes de viaje.

“El joven estaba con neumonía y su madre le habría pedido que no viajara, que se cuidara. Sin embargo, fue igual”, indicó la comunicadora.

¿Aylín Mujica no ha hablado sobre la muerte de su hijo Mauro Menéndez?

A diferencia de otras ocasiones en las que ha compartido momentos importantes de su vida con sus seguidores, Aylín Mujica ha optado por guardar silencio tras la muerte de su hijo.

Hasta ahora, la actriz no ha publicado mensajes, fotografías ni comunicados relacionados con el fallecimiento de Mauro Menéndez. Fuentes cercanas señalan que su prioridad habría sido trasladarse para reunirse con sus familiares y comenzar los trámites correspondientes.

La discreción con la que ha manejado esta situación ha sido comprendida por muchos de sus seguidores, quienes consideran que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

¿Quién es Osamu Menéndez, ex de Aylín Mujica y padre de Mauro Menéndez?

Osamu Menéndez Santana es un reconocido músico, cantante, compositor y guitarrista cubano ligado principalmente al rock alternativo y a las fusiones entre el rock y los ritmos latinos.

Nació en La Habana en 1969 y pertenece a una familia profundamente vinculada al arte. Es hijo del famoso guitarrista Pablo Menéndez y de la actriz Adria Santana, además de nieto de la legendaria cantante estadounidense Bárbara Dane.

Durante los años 90 alcanzó notoriedad como integrante de la agrupación Havana, una de las bandas más populares de la escena alternativa cubana de aquella época. Su propuesta musical se caracterizó por combinar influencias de grupos icónicos del rock con sonidos tradicionales de Cuba.

Actualmente desarrolla su carrera en Miami, donde mantiene una agenda activa de presentaciones y proyectos musicales. Además de su trayectoria artística, Osamu Menéndez es conocido por haber sido pareja de Aylín Mujica, con quien tuvo a su primogénito, Mauro Menéndez, quien también se abrió camino en la industria musical como DJ y productor.