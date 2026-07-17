Muere Brenda Fricker, actriz de ‘Mi pobre angelito’; adiós a la inolvidable ‘señora de las palomas’

Hollywood está de luto. Brenda Fricker, la actriz que conquistó al público como la entrañable ‘señora de las palomas’ en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, murió a los 81 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien reveló que la estrella irlandesa falleció tras una larga enfermedad.

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¿De qué murió Brenda Fricker, actriz de ‘Mi pobre angelito’?

La muerte de Brenda Fricker fue confirmada por su agente, Phil Belfield, quien informó que la actriz falleció después de enfrentar una larga enfermedad. Hasta ahora, no se ha revelado el padecimiento específico que afectaba su salud.

El representante compartió un emotivo mensaje para despedir a la intérprete, destacando la enorme pérdida que representa para el mundo del entretenimiento.

“Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre por su ausencia”, señaló Belfield en un comunicado.Además, añadió:

“Tuve el honor de conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre ocupará un lugar en mi corazón y en el de tantos aficionados al cine y la televisión de todo el mundo”. Phil Belfield

La familia de la actriz tampoco ha emitido información adicional sobre las circunstancias de su fallecimiento, por lo que el enfoque de los homenajes se ha centrado en recordar la extraordinaria carrera que construyó desde los años 60.

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¿Quién fue Brenda Fricker, la actriz que interpretó a la ‘señora de las palomas’ en Mi pobre angelito 2?

Brenda Fricker nació en Dublín, Irlanda, y comenzó su carrera actoral en la década de 1960, forjándose primero en el teatro y la televisión británica antes de dar el salto al cine internacional. Fue justamente ese trabajo constante el que la llevó, décadas después, a interpretar a la entrañable “señora de las palomas” en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), papel que la introdujo a una nueva generación de espectadores junto a Macaulay Culkin.

Pero el momento cumbre de su carrera llegó antes, en 1990, cuando se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Mi pie izquierdo, donde dio vida a la madre de Christy Brown, personaje interpretado por Daniel Day-Lewis, quien también se llevó la estatuilla esa noche como Mejor Actor. Con ese triunfo, Brenda Fricker se convirtió en la primera actriz irlandesa en ganar un premio de la Academia, un hito que marcó para siempre la historia del cine de su país.

En su discurso de aceptación, la actriz no olvidó sus raíces y dedicó el reconocimiento “a todo el pueblo de Irlanda”, un gesto que quedó grabado en la memoria colectiva de sus compatriotas y que hoy resurge con fuerza entre los homenajes por su muerte.

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¿Qué otras películas y series hicieron famosa a Brenda Fricker además de Mi pobre angelito?

Tras el Oscar, Brenda Fricker se consolidó como uno de los rostros más reconocibles del cine británico e irlandés en Hollywood. Su filmografía incluye títulos como The field (1990), A time tokill (1996) y Veronica Guerin (2003), cintas que reforzaron su fama como actriz de carácter capaz de moverse entre el drama y el thriller con la misma solvencia.

En televisión, la actriz también dejó huella con papeles memorables en producciones como Casualty de la BBC, Arriba y abajo de ITV y la icónica telenovela británica Coronation Street, series que la mantuvieron vigente ante el público durante años. Su versatilidad la llevó además a los escenarios teatrales, con montajes como Lavender blue y A pagan’s place en espacios tan prestigiosos como el National theatre y el Royal curt theatre.

Fuera de las cámaras, la vida de Brenda Fricker estuvo marcada por momentos difíciles. Estuvo casada con el director Barry Davies entre 1979 y 1988, y durante ese matrimonio sufrió varios abortos espontáneos, una experiencia que, según reconoció públicamente, la sumió en una depresión que la acompañó buena parte de su vida. En sus tiempos libres, la actriz disfrutaba cuidar a sus perros, leer poesía, jugar snooker y disfrutar una cerveza Guinness, pequeños placeres que la acercaban a su gente y a su tierra natal.