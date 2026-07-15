Se cumple la “regla de tres": mueren inesperadamente íconos del entretenimiento en menos de una semana

La industria del entretenimiento amaneció de luto. En apenas unos días, la música, el cine, y la Época de Oro mexicana se quedaron sin tres de sus figuras más queridas, y la coincidencia reavivó esa creencia popular que dice que las celebridades se despiden “de tres en tres”. Primero fue la voz inconfundible de Bonnie Tyler, luego el carismático Sam Neill y, finalmente, la diva del Cine de Oro Elsa Aguirre. Tres adioses, tres legados imposibles de olvidar, y una industria entera preguntándose qué está pasando.

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¿De qué murió Bonnie Tyler, la cantante de “Total eclipse of the heart”?

La cantante galesa Bonnie Tyler, dueña de una de las voces más roncas y poderosas del pop-rock ochentero, murió el 8 de julio en un hospital de Faro, Portugal, a los 75 años. Su equipo lo confirmó con un comunicado que estremeció a sus fans:

“La familia y el equipo de Bonnie están devastados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba recibiendo tratamiento”. Familia Bonnie Tyler

Su muerte fue el desenlace de una batalla médica que arrancó en mayo, cuando fue sometida a una cirugía de emergencia por una perforación intestinal y quedó en coma inducido. Aunque logró despertar a mediados de junio, nunca se recuperó del todo.

Bonnie Tyler deja himnos como “Total eclipse of the heart”, “Holding out for a hero” e “It’s a heartache”, además de una carrera de casi cinco décadas y su icónica participación en Eurovisión 2013.

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La cantante Bonnie Tyler, conocida por éxitos como “Total eclipse of the heart”, falleció a los 75 años. / IG: Bonnie Tyler

¿Cómo murió Sam Neill, el actor de Jurassic Park?

Apenas unos días después, el cine perdió a otro de sus grandes rostros: Sam Neill, el actor neozelandés que interpretó al doctor Alan Grant en Jurassic Park, murió el 13 de julio en Sídney, Australia, a los 78 años. Su familia lo describió como un fallecimiento “repentino e inesperado”, pese a que el actor ya se encontraba libre del cáncer de sangre que había enfrentado desde 2022.

Sam Neill construyó una carrera de más de 150 créditos en cine y televisión, con papeles memorables en



The Piano

La caza del Octubre Rojo

Peaky Blinders como el inspector Chester Campbell.

Colegas como Steven Spielberg y Jeff Goldblum le rindieron homenaje tras conocerse la noticia, recordándolo como un actor entrañable dentro y fuera de la pantalla.

¿De qué murió Elsa Aguirre, la diva del Cine de Oro mexicano?

Lamentablemente para cumplirse “regla de tres”, este 15 de julio se sumó la tercera baja: Elsa Aguirre, una de las grandes divas del Cine de Oro mexicano, murió a los 95 años en su casa de Cuernavaca, Morelos. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia con un comunicado que la definió como

“Una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande”. ANDI

Nacida en Chihuahua en 1930, Elsa Aguirre debutó en el cine a los 14 años y a lo largo de ocho décadas compartió créditos con leyendas como Pedro Infante, Jorge Negrete y Cantinflas, en clásicos como “Cuidado con el amor” y “Lluvia roja”.

Hasta el momento no se ha revelado la causa oficial de su muerte, aunque en meses recientes se le había visto en actos públicos usando oxígeno suplementario por problemas respiratorios.

¿Qué es la ‘Regla de tres’ y de dónde surgió la leyenda?

La llamada ‘Regla de tres’ es una leyenda urbana que dice que si un gran artista muere, otros dos también lo harán casi de forma inmediata. Según reportes, el mito nació a finales de los años 60, tras el accidente que les quitó la vida a los músicos Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper.

Los tres iban viajando a Minnesota cuando el avión en el que se transportaban sufrió un fallo mecánico. La aeronave se desplomó, matando a sus ocupantes casi al instante. A partir de allí, surgió la idea de que los famosos “se van de tres en tres”.

En México, se han visto casos que, para muchos, podrían confirmar esta leyenda. En 2023, se confirmaron las muertes de Rebecca Jones, Irma Serrano e Ignacio López Tarso, con pocos días de diferencia.

En 2025 ocurrió lo mismo cuando fallecieron Paquita la del Barrio, Yolanda Montes ‘Tongolele’ y Daniel Bisogno. Si bien algunos creen que podría tratarse de una simple coincidencia, muchos lo atribuyen a la famosa ‘Regla de tres’.

Esta semana, Bonnie Tyler, Sam Neill y Elsa Aguirre murieron con pocos días de diferencia. Los fans dicen que esto también sería la prueba fehaciente de que el mito es una realidad.