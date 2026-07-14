Muere Marie Claire González; reviven fotos con presuntos golpes y video sobre el padre de sus hijos ¿fue aviso?

La muerte de Marie Claire González continúa generando impacto en redes sociales y medios de comunicación. La influencer, empresaria y creadora de contenido panameña falleció a los 39 años en circunstancias que siguen despertando interrogantes entre sus seguidores, especialmente después de que salieran a la luz una serie de publicaciones en las que denunció presunto abuso psicológico y violencia por parte de una expareja.

Cabe señalar que NO se trata de Marie Claire Harp, pero la similitud del nombre provocó que cientos de usuarios creyeran que se trataba de la conductora que actualmente triunfa en Televisa.

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¿Qué revelan las fotos de Marie Claire González con presuntos golpes?

Las imágenes de Marie Claire González que circulan en redes sociales han cobrado relevancia tras conocerse su fallecimiento. En ellas, la influencer aparece con lo que usuarios identificaron como presuntos golpes o marcas en el rostro, situación que provocó preocupación entre sus seguidores.

El tema volvió a cobrar fuerza debido a que, en las semanas previas a su muerte, la empresaria realizó diversas publicaciones en Instagram donde habló sobre episodios que, según sus propias palabras, estaban afectando profundamente su bienestar emocional.

La muerte de Marie Claire González no solo ha generado tristeza entre sus seguidores, sino también numerosas interrogantes. Muchos internautas han comenzado a relacionar aquellas imágenes con los mensajes que la creadora de contenido dejó en sus redes sociales en sus últimos momentos de vida.

Aunque hasta el momento no existe información oficial que vincule las fotografías con algún hecho específico, las imágenes continúan siendo comentadas por quienes siguen de cerca el caso y buscan respuestas sobre lo ocurrido.

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¿Qué denuncias hizo Marie Claire González en sus últimos momentos de vida?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras la muerte de Marie Claire González son las publicaciones que realizó días antes de su partida.

De acuerdo con reportes difundidos por medios panameños y periodistas locales, la influencer aseguró haber vivido situaciones complicadas dentro de una relación sentimental. En varios mensajes expresó el impacto emocional que dichas experiencias habrían tenido en su vida.

Entre los textos que fueron retomados en redes sociales destaca uno en el que escribió:

"¡Me rompiste! ¡Me apagaste! Me enseñaste a no volver a confiar, a que la gente está vacía, y que de dientes para afuera todos apoyan, pero el maltrato lo ven y lo viven en silencio”. Marie Claire González

Asimismo, habría señalado a un hombre identificado como Ismael Borja, a quien acusó públicamente de causar daño a personas inocentes.

Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer resoluciones oficiales relacionadas con las acusaciones difundidas por la influencer, por lo que el caso continúa rodeado de incertidumbre.

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¿Qué dijo Marie Claire González sobre el padre de sus hijos?

Meses antes de que ocurriera su fallecimiento, Marie Claire González habló abiertamente sobre la dinámica familiar que mantenía con el padre de sus hijos durante una entrevista para el programa En primera persona.

En aquella conversación, la empresaria destacó el apoyo que recibía en la crianza de sus dos hijos y reconoció el papel activo que desempeñaba el progenitor de los menores.

“Yo soy bien honesta: no podría ser la mujer que soy en la actualidad si no tuviese el compañero que tengo. Gracias a Dios ellos tienen un papá excelente que se involucra en el rol” Marie Claire González

Durante la entrevista también compartió detalles personales sobre sus hijos. Reveló que su hijo mayor tiene autismo y que el menor enfrenta déficit de atención y dislexia.

La influencer explicó que contar con un padre involucrado le permitía equilibrar mejor sus responsabilidades y sentirse acompañada en los desafíos cotidianos.

Marie Claire González “Mi círculo más cercano es mi casa y el hecho de ellos tener un papá que se involucre tanto, me ha permitido mucho yo poder como soltar ciertas responsabilidades sin sentirme culpable porque tienen la presencia de un padre bien activo”

Las publicaciones, sumadas a las denuncias previas de presunto maltrato psicológico, han convertido el caso de Marie Claire González en uno de los más comentados de los últimos días. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, familiares, amigos y seguidores mantienen vivo el llamado para que se conozca toda la verdad detrás del fallecimiento de la influencer panameña.