Hallan muerto a bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro; había sido reportado como desaparecido: FOTO

A inicios del 2026, Rauw Alejandro causó revuelo por el lanzamiento de su canción ‘Rosita’, en colaboración con Tainy.

Meses después, el cantante vuelve a los titulares, aunque esta vez por una lamentable noticia, tras confirmarse la muerte de Mykee Moves, uno de sus bailarines, que había sido reportado como desaparecido hace días en la ciudad de Miami. ¿Qué es lo que se sabe del trágico hecho? Te platicamos.

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Mykee Moves / Instagram

¿Qué le pasó a Mykee Moves y qué se dijo sobre su desaparición?

De acuerdo con diversas versiones, la última vez que se tuvo contacto con el bailarín Michael-Anthony Leones Espino, su nombre real, fue la tarde del domingo 12 de julio, mientras se encontraba en Miami.

Tras perder comunicación con él y desconocer su paradero, se emitió una ficha de búsqueda, la cual fue compartida por Rauw Alejandro en sus redes sociales para pedir el apoyo de sus seguidores y ayudar a localizarlo.

El lunes, como parte de las investigaciones de las autoridades locales de Miami-Dade, fue localizado un cuerpo en la avenida 162 del condado. Sin embargo, fue hasta el martes 14 de julio cuando se confirmó que correspondía al bailarín de Rauw Alejandro.

Tras la notificación de la Oficina del Sheriff, el cantante compartió un mensaje de despedida en su perfil de Instagram.

Aunque no se revelaron oficialmente las causas de la muerte de Mykee, se maneja la versión de que pudo haber sido un presunto suicidio.

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Rauw Alejandro compartió la ficha de búsqueda de Mykee Moves / Instagram

¿Quién era Mykee Moves, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro?

Poco se sabe sobre la vida personal de Mykee Moves. Su nombre de nacimiento era Michael-Anthony Leones Espino, tenía raíces filipinas y, al momento de su muerte, tenía 28 años.

Mykee logró forjar una sólida carrera como bailarín profesional, pues colaboró con Rosalía durante su gira ‘Motomami’ en el 2022 y con Rauw Alejandro en sus recientes tours mundiales, el más reciente de ellos ‘Cosa Nuestra’.

Además, también consiguió una importante presencia en redes sociales. Su perfil de Instagram supera los 29 mil seguidores, donde compartía videos de sus coreografías junto a lo que parece ser su equipo de trabajo.

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¿Qué dijo Rauw Alejandro tras la muerte de Mykee Moves?

Como se mencionó anteriormente, Rauw Alejandro se hizo presente desde que se emitió la ficha de búsqueda de Mykee. Sin embargo, después de ello no haría ningún tipo de declaración ni comentario en las redes sociales.

Hasta la mañana del martes 14 de julio cuando cambió su foto de perfil a un color negro en señal de luto y una historia de Instagram con el siguiente mensaje, expresando el sentir por su compañero y recordando lo que vivió con él a lo largo de los años:

“Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar… 8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano Michael Anthony. Te amamos.” Rauw Alejandro a Mykee Moves

En 2024, Rauw Alejandro puso en venta la casa que había regalado a Rosalía como obsequio de bodas.

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