Mundial 2026: Muere árbitro que iba a participar en el torneo de futbol; ¡fue acusado de abuso días antes!

A solo unos días de que se revelara la trágica muerte del jugador sudafricano que participó en el Mundial 2026, Jayden Adams, el futbol pierde a otra importante figura.

El mundo del futbol internacional se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un famoso árbitro, de apenas 38 años de edad, luego de haber sido excluido de último minuto del Mundial 2026. Recientemente fue acusado de presunto abuso.

Muere árbitro que iba a pitar en el Mundial 2026 / Imagen generada con IA

¿Quién era el árbitro que murió recientemente tras ser acusado de abuso?

La muerte del árbitro neerlandés, Rob Dieperink, fue confirmada por la Real Asociación Neerlandesa de Futbol (KNVB), pero al momento no se han revelado las causas del fallecimiento.

Rob era considerado uno de los árbitros con mayor proyección en Europa gracias a su experiencia tanto sobre su trabajo en cancha, así como en el sistema de videoarbitraje (VAR).

Su inesperado deceso llegó después de atravesar un complicado momento en su carrera, tras verse involucrado en una investigación en su contra. ¿Qué pasó con el silbante?

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Rob Dieperink, árbitro fallecido / Redes sociales

¿De qué acusaron exactamente al fallecido árbitro Rob Dieperink?

Rob Dieperink había sido seleccionado para integrar el grupo arbitral del Mundial 2026 como especialista en el VAR, reconocimiento a su reciente trayectoria que construyó durante varios años.

Sin embargo, su participación en la justa mundialista se vino abajo cuando fue detenido en Inglaterra tras una denuncia por un presunto abuso sexual ocurrido antes de un encuentro amistoso entre Crystal Palace y Fiorentina.

Tiempo después, el caso fue archivado debido a la falta de pruebas suficientes para sostener la acusación. Tras conocerse esa resolución, Dieperink aseguró públicamente que colaboró desde el inicio con la policía.

El árbitro también expresó la tristeza que le provocó haber sido señalado por un delito que, según sostuvo, no cometió, además de lamentar profundamente haber perdido la oportunidad de participar en el torneo más importante del futbol mundial.

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Rob Dieperink / Redes sociales

¿Cuál fue la trayectoria del árbitro Rob Dieperink?

Rob Dieperink inició su trayectoria como árbitro en el 2017, año en el que dirigió encuentros de la Eredivisie, máxima categoría del futbol en Países Bajos.

Con el paso de los años también se consolidó como uno de los especialistas en el sistema VAR más importantes de Europa, motivo por el que fue designado para participar en competiciones internacionales.

Entre los eventos más destacados de su carrera figuran la Eurocopa de 2024 y los Juegos Olímpicos de París, además de otros torneos internacionales.

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