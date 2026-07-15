¿Eduardo Feinmann despedido tras despreciar México en el Mundial? La verdad detrás del VIDEO viral

Eduardo Feinmann, periodista argentino que dijo odiar a México durante el Mundial 2026, sigue siendo motivo de conversación. Y es que recientemente se viralizó un video confirmando que lo despidieron de su programa tras los desafortunados comentarios que hizo. No obstante, ¿qué tanto hay de cierto en esto? Te contamos lo que se sabe.

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Eduardo Feinmann dijo odiar a los mexicanos / Redes sociales

¿Por qué el periodista argentino Eduardo Feinmann despreció a México durante el Mundial 2026?

La euforia por el Mundial 2026 provocó que diversas figuras importantes hicieran declaraciones polémicas. Un ejemplo de ello fue Alejandra Jaramillo, una conductora que se alegró de que México quedara fuera del Mundial 2026 tras ser derrotado por Inglaterra.

Eduardo Feinmann no fue la excepción. Y es que el hombre propagó rumores de que, supuestamente, la selección tricolor le ganó a Ecuador por presuntas amenazas. De igual forma, aseguró odiar México y que el país “envidiaba” a Argentina por su nivel futbolístico.

“La envidia que los mexicanos les tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo nos envidian. Quieren ser como nosotros y no les da. Y menos en el fútbol, la verdad que son de madera. Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. Se creen que tienen el mejor fútbol del mundo y no existen; son unos agrandados sin copas”. Eduardo Feinmann

Posteriormente, se disculpó públicamente. Sostuvo que su intención nunca fue ofender a nadie y que sus palabras fueron en un contexto futbolístico. Resaltó que no tiene nada en contra del público mexicano.

“Quiero ser muy claro: no fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio. Estábamos hablando de fútbol. Y cuando las palabras de uno lastiman a personas que nunca fueron los destinatarios del mensaje, hay que aclararlo. Y lo hago de corazón. Yo no tengo ese desprecio por el pueblo mexicano”, indicó.

Pese a esto, mucha gente continuó criticándolo y algunos hasta exigieron que lo despidieran de su programa de televisión.

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Eduardo Feinmann se disculpó tras polémica / Redes sociales

¿Es real el supuesto despido de Eduardo Feinmann, periodista que despreció México durante el Mundial 2026?

A través de redes sociales, se ha viralizado un video de Eduardo Feinmann, periodista que habló mal de México durante el Mundial 2026, aparentemente despidiéndose de su programa. Esto fue lo que se le escucha decir al comunicador:

Eduardo Feinmann “Es mi último programa en esta pantalla. Un canal que me ha dado cuatro años de felicidad absoluta. Espero que nos encontremos en algún otro lugar. Gracias por todo”.

Desafortunadamente para muchos, el material no es actual. Data del 2024, cuando el conductor anunció su salida de la señal LN+. Todo parece indicar que su polémica no repercutirá en su trabajo actual. Y es que, hasta ahora, no hay un comunicado oficial o algo que confirme que realmente saldrá de sus espacios en los medios de comunicación.

Recordemos que Eduardo conduce un programa de radio llamado ‘Alguien tiene que decirlo’ y lidera el programa ‘El noticiero’, que se transmite por la señal de A24.

DESPIDEN a Eduardo Feinmann de la televisora 🇦🇷.

Será cierto? pic.twitter.com/f7L2zXe3at — Jorge Antonio (@_JARGD_) July 15, 2026

¿Quién es Eduardo Feinmann, periodista argentino que despreció México?

Eduardo Guillermo Feinmann es un conductor, abogado, periodista y analista político de origen argentino.

Actualmente tiene 67 años.

Está casado y tiene una hija.

Es muy controversial en su país por sus declaraciones incendiarias y ciertas acciones cuestionables.

En una ocasión, se peleó a golpes con una sindicalista local.

También se le ha acusado de dar falsa información.

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