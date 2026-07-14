El encuentro entre Michelle Salas y Jude Bellingham que dio de qué hablar en el Mundial 2026

El jugador inglés, Jude Bellingham, encendió las alarmas luego de que apareciera usando máscara de oxígeno tras el encuentro contra Noruega.

Ahora, el futbolista vuelve a la conversación, pero ahora por el momento en el que coincidió con Michelle Salas, la hija de Luis Miguel. El encuentro entre ambas celebridades ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. ¿Cómo fue? Aquí te contamos.

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Michelle Salas / IG: @michellesalasb

¿Cómo fue el encuentro entre Michelle Salas y Jude Bellingham?

La hija de Luis Miguel estuvo presente en el Estadio de Miami no solo como espectadora del partido entre Inglaterra y Noruega, sino también como invitada especial.

A través de sus redes sociales, Michelle Salas compartió cómo vivió su experiencia al interior del estadio y a ras de cancha, muy cerca de los jugadores.

Sin embargo, su participación fue más allá, pues fue la encargada de entregar el premio al jugador más destacado del partido, reconocimiento otorgado por una reconocida marca de cerveza.

El mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, anotó un par de goles y fue el ganador de dicho reconocimiento, motivo por el que se encontró con la hija de Luis Miguel.

La fotografía del momento quedó plasmada en Instagram y, hasta el momento, ha recibido cientos de comentarios de usuarios que reconocen el talento y la presencia de ambas celebridades.

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¿Por qué Michelle Salas estaba en el partido de Inglaterra vs. Noruega?

Una reconocida marca de cerveza es uno de los principales patrocinadores del Mundial 2026 y, al término de cada partido, entrega un premio al jugador más destacado del encuentro.

Para ello, invita a diversas celebridades para que sean las encargadas de entregar el reconocimiento al futbolista seleccionado.

Entre las personalidades que han participado en la premiación se encuentran Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Belinda, Jorge Campos y Bizarrap.

Para el partido de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega, la invitada especial fue Michelle Salas, hija de Luis Miguel. Por ese motivo estuvo presente en el máximo torneo del futbol.

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Jude Bellingham y Michelle Salas / Instagram

¿A qué se dedica Michelle Salas, hija de Luis Miguel?

Michelle Salas ha incursionado en el mundo del modelaje, la belleza y el emprendimiento.

Actualmente comparte consejos de belleza y estilo de vida a través de redes sociales. También ha colaborado con marcas internacionales como Dolce & Gabana, Carolina Herrera, Michale Kors entre muchas otras.

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas sorprendió recientemente al revelar que padece melasma y se encuentra en tratamiento en Miami.

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