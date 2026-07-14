Julián Quiñones y su esposa disfrutan de unas lujosas vacaciones tras eliminación de México del Mundial: FOTO

Han pasado poco más de una semana desde que México quedó eliminado del Mundial 2026 al ser derrotado por Inglaterra. Muchos internautas se han preguntado sobre las actividades de los jugadores de la selección tricolor.

Algunos, como Gilberto Mora, siguen viviendo la pasión del torneo al asistir a otros partidos. En tanto que otros prefieren relajarse y tomarse unas merecidas vacaciones. Tal fue el caso de Julián Quiñones, quien se fue de viaje con su familia. Así fue como presumió su paseo en redes sociales.

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Julián Quiñones y su esposa se fueron a la playa / Redes sociales

¿Quién es Julián Quiñones y cuál fue su papel en el Mundial 2026?

Julián Quiñones es un futbolista de origen colombiano que jugó en la selección de México durante el Mundial 2026. Actualmente, tiene 29 años. En su momento, los fans lo consideraron como todo “un héroe nacional” por sus grandes proezas en la cancha.

Y es que su participación fue fundamental para que el equipo pudiera pasar a octavos de final. También metió uno de los goles en el partido contra Inglaterra. Aunque no se ganó dicho encuentro, la gente reconoce su gran esfuerzo.

Cabe mencionar que el colombiano también se posicionó como uno de los máximos goleadores de México en un Mundial, igualando a figuras como Luis Hernández y Javier ‘Chicharito’ Hernández, con cuatro anotaciones.

Muchos se han preguntado por qué Quiñones decidió jugar con México y no con su país natal. El atleta señaló que sí fue convocado por Colombia en su momento. Sin embargo, rechazó la oferta, ya que se sentía muy agradecido por las oportunidades que recibió en tierras aztecas.

Recordemos que Julián llegó a este país en 2015. Desde ese entonces, se le ha visto en diversos equipos deportivos como Tigres y América.

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Julián Quiñones estuvo con México en el Mundial 2026 / Redes sociales

Las vacaciones de Julián Quiñones tras eliminación de México del Mundial 2026

A través de redes sociales, Julián Quiñones y su esposa, Ana Gabriela, compartieron imágenes y videos de su más reciente viaje a las playas de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Por lo que se puede ver en el material, el delantero y su familia estuvieron en un yate. También se observa cómo disfrutaron del mar. Además de sus hijos y su mujer, el atleta también contó con la compañía de su mamá, Gloria Quiñones.

En su publicación, Julián simplemente se limitó a poner un corazón como descripción. En tanto que Ana colocó el siguiente comentario: “¡Que no se nos acaben las vacaciones! Te amo”.

Estas fueron las opiniones de los internautas:

“La vida que merecen”

“Disfruten”

“Te amo, Quiñones”

“Te mereces todo lo bueno que te está pasando en la vida”

“El héroe favorito”

“Protejan ese matrimonio y ese amor a toda costa”.

¿Quién es la esposa del futbolista Julián Quiñones?

Ana Gabriela Quiñones es la esposa de Julián Quiñones. Es licenciada en comunicación, modelo e influencer. La relación con el futbolista comenzó en 2020. En 2022, le pidió matrimonio en una cena privada. A finales de ese año, se casaron por lo civil.

En 2023, le dieron la bienvenida a su primera hija en común. Ella tiene un hijo de una relación anterior. Igualmente, él tiene una hija que actualmente vive en Colombia. Los cinco han formado una bonita familia.

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