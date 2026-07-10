Amenazan de muerte a jugador del Mundial 2026 por fallar el gol del triunfo: ¡Teme por la vida de sus hijos!

Tras la dolorosa eliminación de la Selección Colombia ante Suiza en la tanda de penales del Mundial 2026 (torneo que ya tiene las predicciones de Mhoni Vidente), las consecuencias parecen haber dejado el plano futbolístico, pues se reportó que un jugador que disputó el partido recibió amenazas de muerte y no pudo regresar a su país. Te contamos los detalles.

Jugador de Colombia amenazado de muerte / Redes sociales

¿Cómo fue la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

La Selección de Colombia en el Mundial 2026 había sido una de las que más expectativa había causado. En la fase de grupos logró hacerse del liderato en un sector que compartía junto a la República del Congo, Portugal y Uzbekistán.

Tras vencer a Ghana en 16vos de final, Colombia enfrentó a Suiza en 8vos, partido en el que varios daban por favorito al conjunto sudamericano.

Desgraciadamente para la causa colombiana, su selección quedó eliminada contra Suiza en la fatídica tanda de penales, después de que el partido terminara cero por cero en los 120 minutos que duró.

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Suiza eliminó a Colombia / Redes sociales

¿A qué jugador de la Selección de Colombia amenazaron de muerte?

El regreso del plantel colombiano a Bogotá no fue completo. Jáminton Campaz, uno de los más señalados por su error en el tiempo extra, decidió no viajar con sus compañeros y permaneció en Vancouver ante las múltiples amenazas que recibió tras fallar una ocasión clara que pudo cambiar el destino del equipo.

El mediocampista, que disputaba su primer Mundial, se convirtió en blanco de insultos, mensajes de odio y amenazas de muerte dirigidas también contra su familia.

El momento decisivo ocurrió en el minuto 114' del tiempo suplementario. Un mal despeje suizo dejó el balón en los pies de Daniel Muñoz, quien asistió a Campaz. El jugador quedó mano a mano con el arquero, en la oportunidad más clara del partido. Sin embargo, su remate se elevó por encima del travesaño.

Campaz lanzó en sus redes sociales el siguiente comunicado:

Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país. (...) Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo. Jáminton Campaz

A raíz de estos eventos, el jugador ha tenido que limitar los comentarios en sus redes sociales, aunque su más reciente publicación ha seguido con la misma temática, con miles de insultos y amenazas.

La Federación Colombiana de Futbol y diferentes autoridades han manifestado su respaldo al jugador y han condenado los excesos.

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¿Quién es Jáminton Capaz, el jugador amenazado de muerte?

Jáminton Campaz es un mediocampista colombiano que saltó a la fama durante su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Inició en las divisiones inferiores del Deportes Tolima en 2017, y a partir de ahí logró hacerse de una trayectoria en constante ascenso, para así llegar al Gremio de Brasil en 2021.

Campaz actualmente juega en Rosario Central, equipo argentino en el que ha destacado y por el que llegó a representar a su país en esta justa mundialista.

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