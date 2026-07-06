El Mundial 2026 fuera de la pantalla: Emociones que sí se quedan, ¡más allá del celular!

Parece contradictorio, pero el Mundial ha logrado algo que pocas cosas consiguen hoy: Sacarnos del celular. Aunque pasamos horas scrolleando la pantalla sin parar, ¿cuántas de esas imágenes realmente recordamos? En cambio, ese gol de México a Ecuador sí se queda grabado un buen rato.

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Fan Fest Ciudad de México 2026 / Clasos

¿Cuántos aficionados al futbol hay en México?

Y es que en México el futbol nos mueve de verdad: Se calcula que somos unos 84 millones de aficionados que le ponemos atención al deporte rey. Entre los más jóvenes, 19.6 millones juegan varias veces por semana, ya sea en la cancha llanera, la cascarita o la reta con los amigos. Según el máximo organismo rector del futbol a nivel mundial, en el país hay 9,500 jugadores profesionales y 244 clubes… ¡más que en Brasil!

Antes era diferente. Las generaciones mayores iban al estadio, leían el periódico deportivo impreso en tinta morada o sepia, y se emocionaban con las narraciones animadas y operísticas de Ángel Fernández (†). Los millennials ya lo veían por televisión en lo canales por cable que eran exclusivamente deportivos, pero abrieron el espectro: No solo les gustaban las Chivas o el América, sino también el Barça y las ligas europeas.

Ahora, la Generación Z (que tiene entre 17 y 33 años) consume casi todo desde el celular, en resúmenes que ven a través de las redes, y así no sabe.

Sin embargo, hay algo que no cambia: La emoción real aparece cuando ves el partido completo, gritas con tus amigos o con la familia y sientes cada jugada como si estuvieras ahí, en el estadio.

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Fan Fest Ciudad de México 2026 / Alex Isunza

La equidad entre hombres y mujeres en el futbol en México

El interés es igualitario en México. A la Selección Nacional la siguen un 35% de chicas, mientras que, por ejemplo, a la española solo la sigue un 10% de mujeres. En nuestro país las mujeres son súper pamboleras, la asistencia a los estados fue 50-50, y siempre las vimos arregladísimas y bellas para competir también con su belleza.

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FanFest Ciudad de México / Alex Isunza

El impacto del futbol en las tendencias de redes sociales

Incluso la moda se ha contagiado de esta vibra. A través de Tiktok hizo aparición el blokette core, esa tendencia que mezcla ropa deportiva de futbol con toques más coquetos (como faldas con playera de tu equipo).

Aquí en México no nos sorprenden, porque desde siempre las chicas se arreglan emperifolladas, pero los hombres aparecen con su playera de los Tigres como máxima expresión del arreglo personal.

Aunque se esperaba que llegaran muchos más extranjeros a nuestro país por el Mundial, los triunfos de la Selección Mexicana lograron algo más importante: Elevar el espíritu y fomentar el consumo de los mexicanos y, sobre todo, la atención, porque al final el futbol nos está recordando algo que se nos estaba olvidando... ¡las mejores experiencias no están en la pantalla, sino cuando nos juntamos, gritamos unidos y creamos memorias de verdad!

Este Mundial nos deja con el buen sabor de crear memorias y emociones, y salirnos de las pantallitas para convivir con la familia y gritar todos juntos con la esperanza del gol. Hoy más que nunca la tendencia es el deporte como sana convivencia.

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