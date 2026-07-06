Jugador mexicano que jugó el Mundial 2026, perdió a su hijo tras embarazo de su esposa: ¿De quién se trata?

La reciente derrota de México vs. Inglaterra tocó fibras sensibles entre aficionados, uno de ellos Aldo de Nigris. En redes sociales muchos comenzaron a elogiar la actuación de nuestros jugadores en este torneo, y a partir de ahí, recordaron que un mundialista mexicano de este 2026, sufrió la pérdida de su bebé.

México fue eliminado en el Mundial 2026 en contra de Inglaterra / FB: Selección Nacional de México y redes sociales

¿Qué jugador mexicano que participó en el Mundial 2026 sufrió la muerte de su hijo?

Detrás de los reflectores y de los logros deportivos, el futbolista mexicano Roberto Alvarado, conocido como el “Piojo”, enfrentó uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. A finales de mayo de 2021, previo a la final de Cruz Azul (equipo en el que militaba) y Santos, anunció la pérdida de su bebé.

Su titularidad actual con México en los partidos del Mundial 2026, así como su gran desempeño con las Chivas de Guadalajara en las últimas temporadas, lo han convertido en uno de los jugadores favoritos del país.

Pocos conocen esta historia de Alvarado, pero muchos otros saben que aquella final ganada por el Cruz Azul, significó algo más que un título para él, si no también una importante dedicatoria al cielo.

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¿Cómo anunciaron Roberto el “Piojo” Alvarado y su esposa que perdieron a su bebé?

Roberto el “Piojo” Alvarado y su esposa, Dayana Gómez, perdieron a la hija que esperaban, una situación que lo obligó a ausentarse del partido de ida de la final del torneo.

Semanas antes, la pareja había compartido con felicidad la noticia del embarazo mediante un ultrasonido publicado en redes sociales, donde además revelaron que esperaban una niña. Sin embargo, la ilusión terminó en tragedia:

Vuela alto mi princesa, te amaremos siempre. Dayana Gómez, pareja de Roberto Alvarado

Aunque el futbolista continuó con su carrera profesional, aquella pérdida quedó marcada como uno de los momentos más difíciles recordados por internautas y aficionados al futbol.

En 2022 anunciaron un nuevo embarazo que llenó nuevamente de esperanza a la familia y meses después dieron la bienvenida a una bebé, considerada por muchos como una “bebé arcoíris”.

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“El Piojo” Alvarado y su esposa pierden a su bebé / Redes sociales

¿Quién es el “Piojo” Alvarado y en qué equipos jugó?

Roberto Carlos Alvarado Hernández, conocido popularmente como el “Piojo” Alvarado, es un futbolista mexicano nacido en 1998 en Irapuato. Se desempeña principalmente como extremo por ambas bandas y mediocampista ofensivo, posiciones en las que ha destacado.

El Necaxa fue el equipo donde debutó en primera división, es decir, en la Liga MX. A partir comenzó a consolidarse como una de las promesas del futbol nacional. Posteriormente llegó al Cruz Azul, equipo en el que estuvo desde 2018 y con el que salió campeón.

En 2022 fue anunciado como refuerzo de las Chivas de Guadalajara, conjunto en el que continúa a la fecha.

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