Louis Tomlinson desata polémica por supuesto abucheo a México; fans le lanzan: “A ver quién te llena el GNP”

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 ya tenía a miles de aficionados con el ánimo por los suelos. Sin embargo, la conversación en redes sociales tomó un rumbo inesperado cuando apareció un video de Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, celebrando el triunfo de Inglaterra durante uno de sus conciertos.

Lo que para algunos fue simplemente la reacción natural de un aficionado apoyando a su país, para otros se convirtió en una supuesta falta de respeto hacia el Tri. Los clips se hicieron virales en cuestión de horas y provocaron una lluvia de comentarios contra el cantante británico, especialmente entre sus seguidores mexicanos.

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¿Por qué Louis Tomlinson fue acusado de abuchear a la Selección Mexicana durante el partido México vs Inglaterra?

La controversia comenzó durante un concierto de la gira “How did we get here?”, que Louis Tomlinson ofreció en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte.

Como es bien sabido entre sus seguidores, el cantante mantiene una fuerte pasión por el futbol y aprovechó el espectáculo para seguir el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Durante el show, el encuentro fue proyectado en las pantallas del recinto, permitiendo que los asistentes siguieran las acciones del partido. En varios videos difundidos en X, TikTok e Instagram se observa a Tomlinson usando la camiseta de Inglaterra mientras celebraba las anotaciones de su selección.

Sin embargo, lo que detonó la controversia fue un gesto realizado por el artista durante algunos momentos del encuentro. Diversos usuarios interpretaron que el británico estaba alentando a los asistentes a abuchear los goles mexicanos anotados por Julián Quiñones y Raúl Jiménez.



“Louis, hermano, ya no eres mexicano”.

“Ya no vengas Louis”.

“¿Mucha risa? A ver quién te llena el GNP”.

“No eres bienvenido en México”.

“Te amo, pero somos enemigos por el momento”.

“No queremos decirte cómo le va a los artistas cuando se meten con México”.

Las reacciones estuvieron impulsadas principalmente por la enorme base de seguidores que el cantante posee en territorio mexicano. No es ningún secreto que México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la carrera en solitario de Louis Tomlinson.

Por ello, varios usuarios consideraron que el supuesto gesto contra la Selección Mexicana fue una falta de consideración hacia el público que lo ha acompañado durante años.

Míralo pidiendo que abucheen a México… LOUIS HERMANO YA NO ERES MEXICANO!!!!!!! pic.twitter.com/JPWgaaEhzb — Cristy ୭̥🪩💙 (@Crismtz_ahft) July 6, 2026

¿Qué respondió Louis Tomlinson tras las críticas por presuntamente abuchear a la Selección Mexicana?

Ante el creciente revuelo mediático, Louis Tomlinson decidió responder directamente a través de su cuenta en X. El cantante negó tajantemente haber promovido abucheos contra la Selección Mexicana y aseguró que durante el encuentro también mostró respeto por el desempeño del combinado nacional.

“No es cierto, les deseé buena suerte cada que podía. Les doy el crédito por habernos regalado un buen juego” Louis Tomlinson

Sin embargo, la explicación no fue suficiente para convencer a todos los usuarios. Mientras algunos aceptaron su versión de los hechos, otros insistieron en que los videos muestran una conducta distinta a la que describe en su publicación.

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¿Cuándo viene Louis Tomlinson a México y qué pasará con su concierto en el Estadio GNP Seguros?

La discusión cobró todavía más relevancia porque Louis Tomlinson tiene programado un concierto en México el próximo 10 de abril de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira How did we get Hhere? Latin America Tour 2027.

Precisamente por este compromiso, muchos comentarios hicieron referencia al futuro show del británico en territorio nacional.

Algunos usuarios bromearon con la posibilidad de no asistir al concierto, mientras que otros aseguraron en redes sociales que estaban considerando revender sus entradas tras la polémica.