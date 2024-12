This Is Us: La película de One Direction regresa a los cines en homenaje a Liam Payne, ¿cuándo podrás verla?

Tras la triste y sorpresiva partida de Liam Payne, quien fue parte de One direction, una de las boybands más grandes en 2010, una famosa cadena de cines decidió rendirle un emotivo tributo al cantante a través de una proyección especial del documental ‘This is us’, mismo que habla del ascenso de One Direction a la fama.

La película, que originalmente se estrenó en 2013, regresa a las salas de cine en México para ofrecer a los fans de la banda la oportunidad de recordar a Liam y celebrar su legado musical en el que fuera su momento más exitoso en su carrera junto a Harry, Louis, Zayn y Niall.

Esta proyección será una ocasión única para revivir los momentos más inolvidables del fenómeno musical que tuvo temas como ‘What makes you beautiful’ en las listas de popularidad mundiales y que hasta la fecha siguen siendo ‘himnos’ para toda una generación que ahora verá la cinta con un significado aún más especial.

Puedes ver: Liam Payne: Revelan examen toxicológico del cantante; el resultado da un giro a la historia de su muerte

Liam Payne en el documental This is us / IMDB

¿Cuándo y dónde ver ’This is us’ en cines? Directioners listas para ver a One direction en la pantalla grande

Cinépolis confirmó que el documental dirigido por Morgan Spurlock quien siguió la vida de los integrantes del grupo durante su gira ’Take me home tour’ se podrá ver en sus salas a partir del 19 de diciembre.

Hasta ahora no se conocen más detalles como si este será el único día para ver el documental en la pantalla grande o habrá una fecha limitada para poder revivir el concierto de One direction y su historia.

Checa: Liam Payne: revelan que cayó porque quería escapar de su habitación de hotel, ¿de qué huía?

La película salió en 2013 y será reestrenada este 2024 / Redes sociales

Tampoco se ha confirmado en qué sucursales de Cinépolis se proyectará el documental ni los horarios específicos, pero se espera que la cadena de cines dé a conocer más información al respecto en los próximos días.

La noticia confirmada de este reestreno ya generó la emoción de las llamadas ‘directioners’, es decir, los fans de ‘One direction’ en México, quienes de esta manera, tendrán la oportunidad de rendir homenaje a Liam Payne y recordar su legado junto a sus compañeros de banda.

La trágica muerte de Liam Payne

El pasado 16 de octubre el mundo del entretenimiento quedó en shock al anunciarse la triste noticia del fallecimiento del cantante Liam Payne al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

A más de un mes de lo ocurrido han salido poco a poco detalles perturbadores que han inquietado a sus fans ya que sugieren que el cantante no se tiró consciente ni tampoco fue un efecto de las sustancias que tenía en su organismo, sino que surgió la información de que al parecer Liam pudo haber caído cuando trataba de huir del hotel al haber pasado algunos momentos caóticos con personal del mismo, aunque esto no se ha confirmado.

Luego de varias semanas en las que no permitían que la familia se llevara el cuerpo a su natal Reino Unido, su padre finalmente pudo llevar a su hijo a casa para darle el último adiós.

En el funeral de Liam Payne, los miembros de One direction se reunieron para despedirse de quien fuera no solo su compañero de banda sino también su amigo, a pesar de que estuvieron distanciados por varios malentendidos durante un tiempo cuando se separaron en 2015.

Mira: Funeral de Liam Payne: One direction se reúne para darle el último adiós entre lágrimas: Fotos