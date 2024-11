Liam Payne: Revelan examen toxicológico del cantante; el resultado da un giro a la historia de su muerte

El pasado 16 de octubre el cantante Liam Payne causó conmoción al caer de un tercer piso en el hotel CasaSur en Buenos Aires, Argentina. El cantante conocido por haber sido parte del grupo musical One direction perdió la vida a los 31 años.

Las investigaciones sobre su muerte se hicieron a marchas forzadas en medio del dolor de las fanáticas que no paraban de pedir justicia, a pesar de que se hablaba de que Liam probablemente había terminado con su vida.

Luego de 21 días, finalmente el cuerpo de Liam pudo viajar a Reino Unido para que familiares y amigos le den el último adiós. Se espera que el reencuentro de One direction se dé en ese entonces. Al mismo tiempo que el cuerpo del cantante viajaba junto a su padre, quien se trasladó a Argentina horas después de la tragedia para estar pendiente de los procesos y llevarse a su hijo a casa, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina finalmente reveló los resultados toxicológicos oficiales del cantante.

¿Qué dicen los resultados toxicológicos de Liam Payne de One direction?

Según el comunicado divulgado por las autoridades del país austral, los resultados toxicológicos oficiales del cuerpo de Liam Payne revelaron que “en los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo” de distintas sustancias lícitas e ilícitas.

Además, se determinó que “todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas”.

CasaSur Palermo Hotel fue donde Liam perdió la vida en Argentina / Sitio web

Las autoridades explicaron también por qué se pudo ver que el cantante no hizo un esfuerzo por defenderse de la caída, siendo un reflejo humano incluso en aquellos que tratan de terminar con su vida lanzándose al vacío. “Aunque aún deben analizarse otros antecedentes médicos del historial clínico de la víctima, el fenómeno de la falta de defensa o reflejo de autopreservación en la caída, junto con otros datos relevantes de su consumo, nos permiten concluir que Liam Payne no estaba plenamente consciente o experimentaba un estado de disminución notable o pérdida de conciencia en el momento de la caída”, mencionaron.

Y para terminar con teorías, reiteraron que se descarta “la posibilidad de un acto consciente o voluntario”, debido a que el cantante “no sabía lo que estaba haciendo ni podía entenderlo”.

¿Quiénes son los culpables de la muerte de Liam Payne?

La fiscalía argentina ha acusado a tres personas por el trágico fallecimiento del integrante de One direction, dos empleados del hotel que le facilitaron las sustancias ilícitas que tenía en su sistema y la última persona que lo vio con vida, Rogelio ‘Roger’ Nores quien fue acusado formalmente de “abandono de persona”.

Roger rompió el silencio luego de la acusación y asegura que nunca abandonó a Payne en sus últimos momentos, lo que contrasta con las versiones anteriores que lo vinculaban directamente con los hechos.

Liam Payne falleció a los 31 años / Facebook: Liam Payne

“Nunca abandoné a Liam. Fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera”, dijo Nores. “Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui. Nunca imaginé que algo así sucedería”, agregó.

El empresario negó además estar bajo investigación por la muerte de Liam y también que haya sido su mánager como se aseguró.

“El 17 de octubre presté declaración ante el fiscal como testigo y desde entonces no he vuelto a hablar con ningún policía ni con ningún fiscal. Yo no era el manager de Liam. Él era solo mi muy querido amigo. Estoy realmente desconsolado por esta tragedia y he extrañado a mi amigo todos los días”, finalizó.