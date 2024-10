Liam Payne: Hablan las mujeres a las que llamó para estar con ellas antes de morir; su novia está devastada

La trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, dejó una ola de conmoción y especulaciones en todo el mundo. Recientemente, se reveló la identidad de las dos mujeres con las que, según informes, el cantante pasó sus últimas horas, momentos antes de su fallecimiento en Buenos Aires el pasado miércoles 16 de octubre de 2024.

De acuerdo con ‘The Sun’, Liam Payne invitó a dos mujeres, Aldana Serrano de 31 años y Lucila Goitea de 27, a su lujosa suite en el Hotel Casa Sur Palermo de Buenos Aires. Las mujeres llegaron alrededor de las 11:30 am y se retiraron antes de las 4:00 pm., justo antes del trágico desenlace del cantante.

Ambas mujeres son argentinas y ya han sido interrogadas por la policía, quienes aseguran que sus testimonios coinciden en los detalles de los hechos ocurridos durante ese día.

Liam Payne invitó a dos mujeres a su hotel / FB: Liam Payne

¿Qué dicen las mujeres que estuvieron con Liam Payne en sus últimos momentos?

Fuentes cercanas a las mujeres informaron que “Aldana y Lucila están absolutamente devastadas por lo que pasó después de que salieron del hotel”.

Las mujeres “cooperaron con la policía tan pronto como fueron contactadas y querían ayudar con la investigación tanto como fuera posible”.

La policía de Argentina tiene los números de teléfono de las mujeres y se comunicará con ellas si necesitan más información sobre lo ocurrido.

Lucila Goitea proviene de Isidro Casanova, una zona ubicada a aproximadamente una hora del Hotel CasaSur, mientras que Aldana Serrano es originaria de El Talar de Pacheco, en las afueras de Buenos Aires. Ambos lugares se encuentran a una distancia considerable del área céntrica de la ciudad.

Ambas son madres solteras y al parecer Liam pudo dar con ellas a través de una página especializada en Internet.

Liam les mandó un mensaje a través de WhatsApp y accedieron a verlo.

Las humildes mujeres que no se conocían entre sí, llegaron a la cita en el hotel de Liam donde permitieron que sus identificaciones fueran fotografiadas en la recepción.

Al llegar a la habitación el cantante les abrió la puerta muy sonriente y calmado mientras conversaban, aunque se desconoce cómo se comunicaban si él no hablaba español y ellas no hablaban inglés. No obstante, les ofreció una botella de scotch y champagne. Precisamente fue una de las copas a medio beber la que se ve junto a la televisión destruida de su habitación en fotografías tras la tragedia.

“Liam Payne”:

Porque así habría quedado su cuarto de hotel, piña a la televisión y drogas repartidas por la mesa pic.twitter.com/3Lih3bKIkU — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 16, 2024

Las mujeres no precisaron si hubo intimidad con Liam, pero dijeron que nadie consumió sustancias en ese momento y solo bebieron. Tiempo después se retiraron y esperaron al cantante en el lobby. Las mujeres armaron un escándalo porque Payne no finiquitó así que el encargado de recepción llamó a su habitación sin cesar pero Liam nunca respondió.

Cansadas de esperar a Liam, decidieron retirarse molestas. Tan solo unos momentos después, comenzaron los últimos momentos de Liam que fueron registrados por algunos huéspedes del hotel quienes refieren que se encontraron con él en el elevador y tuvo comportamientos erráticos, además de que estrelló su laptop y se desmayó en el lobby, por lo que el personal del hotel lo acompañó de regreso a su habitación y realizaron una llamada al 911. No obstante todos los esfuerzos fueron en vano porque el cantante terminó cayendo del tercer piso y perdió la vida.

Novia de Liam Payne estaría devastada por infidelidad del cantante

Se sabe que unos días antes del fallecimiento del cantante, su novia Kate Cassidy regresó a Estados Unidos. Según una amiga de la influencer, Kate estaría “devastada” por la infidelidad de su novio en sus últimos momentos.

“Ella acaba de oír hablar de las (mujeres). No sabía nada al respecto. Simplemente dijo que tenía que asimilarlo”, dijo a The Post.

Y es que aparte de la gran pérdida, Kate tendría que superar el hecho de haber sufrido “una gran traición” de Liam, y “le duele mucho”.

“No ha dejado de llorar. Está devastada. Tiene un buen sistema de apoyo a su alrededor, pero esto fue de mal en peor. Ella no está bien”, indicó.

Liam tenía una relación con Kate / IG: @kateecass

La muerte de Liam Payne: Un misterio por resolver

El trágico final de Liam Payne, cuya causa aún no ha sido determinada oficialmente, sigue siendo un misterio. Las autoridades continúan investigando los eventos que llevaron a su muerte, mientras que sus amigos, familiares y seguidores luchan por comprender lo sucedido en sus últimas horas.