Kate Cassidy rompe el silencio tras la muerte de Liam Payne: “He estado completamente perdida”

La industria de la música se vistió de luto el pasado 16 de octubre, cuando se confirmó la trágica muerte del exintegrante de One direction, Liam Payne, quien cayó desde el tercer piso del hotel Casasur, ubicado en Buenos Aires, Argentina.

La noticia conmocionó a millones de fans alrededor del mundo, y mientras las investigaciones aún están en curso, la modelo Kate Cassidy, novia del cantante, ha roto el silencio para expresar el profundo dolor que está atravesando.

Checa: Mhoni Vidente predijo la muerte de Liam Payne: VIDEO

Liam Payne y Kate Cassidy estuvieron juntos en Buenos Aires

Liam había llegado a Buenos Aires a principios de octubre acompañado de Kate Cassidy. El plan original era disfrutar de unos días de descanso en la capital argentina tras asistir al concierto de Niall Horan, excompañero de banda de Payne, el pasado 2 de octubre.

Lo que comenzó como una breve estadía de cinco días se prolongó a dos semanas. Sin embargo, Kate decidió regresar a casa sola tras ese periodo, dejando a Liam en Buenos Aires. Solo dos días después de su partida, el cantante perdería la vida en circunstancias que aún se investigan.

Testigos y empleados del hotel han revelado que Liam Payne se encontraba en un estado inconveniente la noche de su muerte, lo que ha generado especulaciones en torno a los eventos que llevaron a la trágica caída. A pesar de la circulación de fotografías y rumores sobre lo sucedido en la habitación del cantante, las autoridades argentinas no han dado más detalles al respecto.

Ve: Liam Payne: Harry Styles rompe el silencio tras la muerte de su amigo: “Mi corazón se rompe”

Liam Payne y su novia momentos antes de morir / Snapchat

El desgarrador mensaje de Kate Cassidy

En medio de los rumores y las versiones encontradas sobre su relación con Liam, Kate Cassidy decidió poner fin al silencio y compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, pidiendo respeto durante este difícil momento.

“Gracias por todas las palabras amables y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada de lo que he vivido estos últimos días me ha parecido real”, escribió la modelo.

En su mensaje, también dedicó unas sentidas palabras a Liam, quien fue su pareja desde 2022: “Pido y rezo para que me den la gracia y el espacio para afrontar esto en privado. Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo, Liam”.

Te puede interesar: Simon Cowell, creador de One direction, toma drástica decisión tras la muerte de Liam Payne

¿Liam Payne y Kate Cassidy se iban separar?

En los primeros días tras el fallecimiento de Payne, algunos rumores apuntaban a que Kate había regresado a Miamia luego de una supuesta pelea con el cantante, pero la modelo rápidamente aclaró la situación.

A través de un video en TikTok, Cassidy explicó que su partida se debió a motivos personales y no a una discusión con Liam.

“Estaba lista para irme. Amo América del Sur, pero odio quedarme en un lugar por mucho tiempo. Se suponía que íbamos a estar allí cinco días, que se convirtieron en dos semanas. Yo solo quería volver a casa”, detalló.

Además, en el mismo video, Kate reveló que antes de dejar Buenos Aires, le había hecho un regalo especial a su novio, aunque no entró en detalles sobre el obsequio.

Mientras Kate Cassidy intenta lidiar con la pérdida de su pareja, las investigaciones sobre la muerte de Liam Payne continúan. Las autoridades argentinas aún no han emitido un comunicado oficial sobre las causas del accidente, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y especulación. Sin embargo, lo que está claro es que el mundo ha perdido a una estrella talentosa y a un ser humano querido por muchos.

En estos momentos, tanto familiares como amigos y fanáticos de Liam Payne están unidos en el duelo, recordando su legado y esperando respuestas sobre lo que realmente ocurrió en Buenos Aires.

Lee: Novia de Liam Payne salió de Argentina días antes de su muerte; incertidumbre por últimas publicaciones