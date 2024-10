Simon Cowell, creador de One direction, toma drástica decisión tras la muerte de Liam Payne

El reconocido productor musical Simon Cowell, quien ayudó a formar la exitosa banda británica-irlandesa One direction, ha tomado una drástica decisión tras la repentina muerte de uno de sus integrantes, Liam Payne. La inesperada noticia del fallecimiento del cantante ha generado un impacto profundo en el mundo del entretenimiento.

En 2010, la historia de One direction comenzó cuando los cinco miembros originales, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson, audicionaron de forma individual en el popular programa de talentos The x factor en el Reino Unido. Fue Simon Cowell, uno de los jueces del programa, quien decidió unirlos como grupo musical, a pesar de haber competido por separado.

Aunque los jóvenes no ganaron el concurso y quedaron en tercer lugar, Cowell vio su potencial y los firmó bajo su sello discográfico, Syco Records. Poco después, One direction lanzó su sencillo debut “What maakes you beautiful” en 2011, que fue un éxito inmediato, alcanzando el número uno en múltiples países. Este éxito catapultó a la banda a la fama global.

A pesar de su gran éxito, en 2015 Zayn Malik decidió abandonar la banda, alegando el deseo de llevar una vida más normal fuera de la presión de la fama. Aunque fue un golpe para el grupo, los otros miembros continuaron por un año más antes de anunciar una pausa indefinida en 2016, lo que permitió a cada integrante seguir carreras solistas.

Checa: Liam Payne casi no queda en ‘One direction'; en su primera audición en ‘The X Factor’ ¡fue rechazado! VIDEO

One Direction ganando American Music Awards / Instagram: @harrystyles

La trágica muerte de Liam Payne

Ocho años después de la separación de la banda, este miércoles 16 de octubre, se confirmó la trágica muerte de Liam Payne, quien fuera encontrado sin vida tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina donde se encontraba hospedado.

Según los primeros reportes, Payne habría estado errático por el consumo de sustancias en el momento de su caída. La autopsia preliminar reveló que el cantante presentaba más de 25 fracturas en el cuerpo, con una fractura en el cráneo que fue la causa principal de su fallecimiento.

Imágenes y videos del incidente comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, junto con dos audios filtrados. Uno de los audios corresponde a la llamada que el personal del hotel realizó al 911, mientras que el otro incluye un testimonio de un empleado del hotel, quien insinuó que Payne podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia.

Lee: Liam Payne: Conductores de ‘Hoy’ lamentan su muerte y recuerdan cuando visitó el programa, VIDEO

Liam ha cambiado su aspecto físico en los últimos meses. / Instagram

Simon Cowell cancela grabaciones tras la muerte de Payne

Luego de conocerse el fallecimiento de Liam Payne, Simon Cowell tomó la decisión de cancelar las grabaciones de la nueva temporada de Britain’s got talent (BGT), programa de concurso de talento que también creó. A través de un comunicado emitido por Applause Store, la compañía encargada de la venta de entradas para el programa, se informó: “Debido al trágico fallecimiento de Liam Payne, BGT ha decidido posponer las audiciones de hoy en Blackpool. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar”.

El mensaje continuó: “Estamos devastados por la triste noticia sobre Liam Payne. Enviamos nuestro amor, fuerza y condolencias a todos sus seres queridos, familiares y amigos en este momento increíblemente difícil”. Aunque solo se ha confirmado la suspensión de las audiciones del 17 de octubre, hasta el momento no se ha informado si se pospondrán más grabaciones.

Te puede interesar: Shanik hace broma sobre Liam Payne en Hoy; ofrece disculpas en vivo

Simon Cowell aún no ha emitido declaraciones públicas en sus redes sociales. No obstante, The x factor, programa donde se formó One direction, compartió sus condolencias a través de un mensaje en X (anteriormente Twitter): “Estamos desconsolados por el triste fallecimiento de Liam Payne. Era inmensamente talentoso y, como parte de One direction, dejará un legado duradero en la industria de la música y en los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con sus amigos, su familia y todos los que lo amaban”.