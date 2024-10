Liam Payne casi no queda en ‘One direction'; en su primera audición en ‘The X Factor’ ¡fue rechazado! VIDEO

La noticia del fallecimiento de Liam Payne ha dejado a sus fans desconsolados y ha sumido a la industria musical en un profundo luto.

El exmiembro de One direction, junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, conquistó los corazones de millones de adolescentes. Su carisma y talento lo convirtieron en un ícono de la cultura pop y su repentina partida ha revivido la nostalgia por una época dorada de la música.

La banda, luego de 6 años, se separó en 2015. Desde ese momento, surgió una esperanza de algún día ver reunido a todo el grupo, misma que se desvaneció con la muerte de Liam.

Ahora que su deceso sigue siendo titulares de diferentes medios, en redes sociales han recordado cómo el cantante estuvo a punto de no pertecer a la banda, pues audicionó por primera vez a sus 14 años y fue rechazado.

Liam Payne: Así fue la audición en The X Factor

A una temprana edad, Liam Payne experimentó el rechazo en el mundo de la música, pero su determinación lo llevó a superar los obstáculos y alcanzar el éxito.

El cantan británico tuvo una primera audición a los 14 años en The X Factor, el reality show de música para descubrir nuevos talentos. Sin embargo, su sueño de convertirse en una estrella se vio truncado cuando Simon Cowell, con su característico estilo directo, le comunicó que aún no estaba listo. El joven británico, desanimado pero no derrotado, regresó a casa con la promesa de volver más preparado y así fue.

Así fue su primera audición:

Payne regreso dos años después Su interpretación de “Cry me a river” de Michael Bublé demostró una madurez vocal y escénica sorprendente. “Hoy es mi oportunidad de demostrarle a Simon que tengo lo que se necesita y significaría mucho obtener un ‘sí' de él”, afirmó con convicción antes de subir al escenario. Su actuación cautivó al público y al jurado, quienes reconocieron su crecimiento artístico.

Simon Cowell, cocreador de la banda y agente de talentos, con su visión característica, percibió en Liam y en otros cuatro jóvenes talentosos, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, el potencial para crear algo verdaderamente especial. La decisión de formar One direction fue un punto de inflexión tanto para los chicos como para la industria musical.

La química entre los cinco integrantes fue evidente desde el primer momento. Su energía juvenil, sus voces armoniosas y su carisma natural los convirtieron en los favoritos del público. Un año después de su formación, One Direction lanzó su primer sencillo, “What makes you beautiful”, que se convirtió en un himno generacional y los catapultó a la fama mundial. Su éxito fue meteórico, agotando entradas en conciertos y rompiendo récords de ventas.

