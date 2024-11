Amigo de Liam Payne imputado por la muerte del cantante, rompe el silencio

El pasado 7 de noviembre, se produjo un avance significativo en la investigación del caso de Liam Payne con la detención de dos personas sospechosas por la muerte del artista el pasado 16 de octubre en Argentina, mientras que una tercera, que responde de Rogelio ‘Roger’ Nores, la reportaban bajo investigación.

El empresario argentino, en materia de energía y amigo cercano del cantante, fue acusado formalmente por abandono de persona. Según el diario Daily Mail, fue la última persona que vio a Liam con vida. Las fotografías que han sido parte de la investigación confirmaron este hecho. En las imágenes, Lores llevó a Liam a su cuarto de hotel en el tercer piso del hotel CasaSur, después del incidente en el lobby en el que Liam estrelló su computadora en un estado alterado de consciencia, según testigos.

El empresario abandonó el hotel minutos antes de que Liam fuera reportado muerto por caer de su balcón. Hasta la tarde de ayer no se sabía si había sido citado a declarar. Ahora el empresario rompió el silencio.

Liam Payne: ‘Roger’ Nores imputado por la muerte del cantante rompe el silencio

El caso que rodea la muerte de Liam Payne continúa generando polémica. En un giro inesperado, el diario británico Daily Mail ha publicado nuevos detalles que contradicen las acusaciones iniciales contra Rogelio Nores. Según la información revelada, Nores asegura que nunca abandonó a Payne en sus últimos momentos, lo que contrasta con las versiones anteriores que lo vinculaban directamente con los hechos.

“Nunca abandoné a Liam. Fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera”, dijo Nores. “Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui. Nunca imaginé que algo así sucedería”, agregó.

Rogelio Nores ha negado rotundamente las acusaciones en su contra, asegurando que no solo no abandonó a Liam Payne, sino que tampoco se encuentra bajo investigación formal por su muerte. El empresario argentino también ha desmentido la versión que lo señala como mánager del cantante, afirmando que su relación era meramente amistosa. Nores ha señalado que, demostrando su disposición a colaborar con las autoridades, se presentó a declarar como testigo al día siguiente del trágico suceso.

“El 17 de octubre presté declaración ante el fiscal como testigo y desde entonces no he vuelto a hablar con ningún policía ni con ningún fiscal. Yo no era el mánager de Liam. Él era solo mi muy querido amigo. Estoy realmente desconsolado por esta tragedia y he extrañado a mi amigo todos los días”, finalizó.

La familia de Payne ha recibido ya los restos mortales del artista en el Reino Unido

Después de un mes de incertidumbre, los restos de Liam Payne, exmiembro de One Direction, han llegado a Londres. El proceso de repatriación, marcado por trámites burocráticos y desafíos logísticos, ha culminado con el regreso del cantante a su país natal.

La noticia ha conmovido a millones de fans en todo el mundo, quienes se preparan para despedirse de su ídolo en un funeral que se celebrará este fin de semana.

El evento promete ser un emotivo homenaje a la vida y carrera de Liam, una figura icónica de la música pop, donde se podrían reencontrar los integrantes de One direction.