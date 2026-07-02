¿Pleito entre Raúl Jiménez y el portero de Inglaterra? ¡Ambos tienen fuerte rivalidad! ¿Cuál es la razón?

La Selección Mexicana ya tiene la mira puesta en uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. El próximo domingo 5 de julio, el Tricolor se medirá ante Inglaterra en los octavos de final, y Raúl Jiménez podría ser el gran protagonista. ¿Por qué?

¿Cuándo será el México vs. Inglaterra? / Redes sociales

¿Por qué Raúl Jiménez y el portero de Inglaterra, Jordan Pickford, tienen una rivalidad?

El México vs. Inglaterra paralizará el país, y es que tras 40 años sin ganar un partido de eliminación directa, la Selección Nacional doblegó a su similar de Ecuador y logró avanzar a los octavos de final.

Muchos recuerdan que Raúl Jiménez, una de las estrellas de este equipo, ha tenido una larga carrera en Inglaterra, jugando para dos equipos de aquel país: Wolverhampton FC y el Fulham FC.

Algo que notaron recientemente fue que el portero de la Selección Inglesa es Jordan Pickford, portero del Everton FC y rival de Raúl en varias ocasiones a lo largo de los últimos años.

No se trata, por tanto, de una rivalidad o pelea, si no de algo que se limita solo al ámbito deportivo. La experiencia de enfrentarse constantemente puede jugar una gran ventaja para Jiménez y además... ¡es el portero al que más goles le ha hecho!

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Jordan Pickford, portero de Inglaterra / Redes sociales

¿Cuántos goles le ha metido Raúl Jiménez a Jordan Pickford, portero de Inglaterra?

Durante su trayectoria en Inglaterra, Raúl Jiménez (quien sufrió la muerte de su padre) ha marcado siete goles frente al West Ham y seis contra el Everton. Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambos registros.

Mientras que los siete tantos ante los Hammers fueron repartidos entre dos guardametas (cinco a Lukasz Fabianski y dos a Alphonse Areola), los seis goles contra el Everton fueron todos anotados frente a Jordan Pickford , convirtiéndolo en el arquero que más veces ha sido vencido por el atacante mexicano.

Cinco de esos tantos llegaron cuando Jiménez defendía la camiseta del Wolverhampton Wanderers, equipo con el que vivió los mejores años de su carrera en Inglaterra. El sexto llegó ya como futbolista del Fulham, en la temporada 2024-25.

Ese historial convierte a Pickford en un rival conocido para el mexicano, quien ha demostrado en repetidas ocasiones que sabe cómo encontrar espacios para vencer al guardameta inglés.

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¿A qué hora será el México vs. Inglaterra del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre México e Inglaterra será uno de los más atractivos de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, y se jugará en el Estadio Ciudad de México.

El partido está pactado para que inicie en punto de las 18:00 hrs. en una fecha que puede pasar a la historia del futbol mexicano. ¿Será que Raúl Jiménez cumpla la expectativa?

De hecho, una teoría habría revelado al ganador del Mundial 2026, misma que ha causado controversia a lo largo de las últimas semanas.

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