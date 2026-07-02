¿Raúl Jiménez y Daniela Basso en crisis en pleno Mundial? Ella revela que ya no duermen juntos: “No hay se...” VIDEO

Raúl Jiménez se volvió un “héroe nacional” tras el partido del Mundial 2026 entre México y Ecuador. Él y Julián Quiñones metieron los dos goles que le otorgaron la victoria a la selección tricolor, logrando así el pase a octavos de final.

Esto ha despertado el interés de la gente por su vida personal. En el plano sentimental, se sabe que tiene una relación con Daniela Basso, la madre de sus dos hijos. En una entrevista reciente, la actriz se sinceró sobre su romance con el futbolista y confesó que ya no duermen en el mismo cuarto. Te contamos los detalles.

Checa: Futbolista es asesinado a tiros en pleno Mundial 2026; dejó a su esposa embarazada: “Exigimos justicia”

La relación entre Raúl Jiménez y Daniela Basso / Redes sociales

La historia de amor entre el futbolista Raúl Jiménez y Daniela Basso

El romance entre Raúl Jiménez y Daniela Basso comenzó en 2017. Empezaron a hablar a través de mensajes por redes sociales. Posteriormente, hicieron videollamadas hasta que tuvieron su primer encuentro en Ciudad de México.

El flechazo fue inmediato. Desde ese entonces, se convirtieron en una de las parejas más estables del medio deportivo. Aunque tratan de ser herméticos en cuanto a su vida privada, suelen compartir momentos románticos en sus plataformas.

A inicios de 2025, tras varios años de relación y dos hijos en común, anunciaron su compromiso: “Con los Alpes Suizos de testigos, hoy más que un compromiso, nos hacemos la promesa de permanecer una vida juntos. Te amo. She said Yes (ella dijo si)”, dijo Jiménes mediante Instagram.

Raúl ha dejado ver que Daniela ha sido un gran apoyo a lo largo de su carrera deportiva. Y es que ella lo ha acompañado en acontecimientos importantes como su paso por clubes como Wolverhampton y Fulham en la Premier League.

Te recomendamos: Geraldine Bazán se pronuncia ante la muerte de cuatro personas tras el triunfo de México en el Mundial 2026

¿Cuántos hijos tienen Raúl Jiménez y Daniela Basso? / Redes sociales

¿Qué dijo Daniela Basso sobre su romance con el futbolista Raúl Jiménez?

En una reciente entrevista, Daniela Basso habló sobre su relación actual con Raúl Jiménez. Explicó la razón por la que no se ha concretado su boda. Lejos de lo que se pudiera pensar, el motivo es mucho más sencillo.

La actriz señaló que no han podido casarse por los compromisos laborales de él. No obstante, dejó ver que no le tomaba mucha importancia. Y es que, a su perspectiva, ya tienen una relación de esposos por todo lo que han vivido.

“Tenemos juntos 9 años y no hemos podido casarnos porque de entrada en la Premier League juegan en diciembre, es cuando más partidos hay, entonces no hay vacaciones en Navidad”. Daniela Basso

Indicó que ni siquiera podría dar una fecha estimada para la boda, ya que Jiménez siempre está ocupado con su carrera deportiva.

“En verano siempre hay que si Copa Oro, que si Mundial, entonces él no tiene descanso realmente y poder decir: ‘Ahorita que termine el Mundial nos casamos’, pero cuándo termina el Mundial y cuándo te van a convocar. Si tiene que hacer pretemporada, si tenemos que hacer cambio de casa, poder planear es muy complicado. No se puede planear nada”, expresó.

Raúl Jiménez usa banda de protección en el Mundial 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo Daiela Basso sobre su poca intimidad con Raúl Jiménez en pleno Mundial 2026?

Basso confesó que sí existe un “distanciamiento” entre ellos, pero no por algún problema marital. Y es que mencionó que, desde que comenzó la Copa del Mundo, no lo ha podido ver. Esto se debe a que los jugadores deben estar “concentrados”.

“Están concentrados, no dormimos con ellos, no hay se..., necesitan tener toda la testosterona en el cuerpo para poder salir. Sí nos ‘whatsappeamos’ todo el tiempo y hacemos videollamadas de dos minutos” Daniela Basso

¿Quién es Daniela Basso, la novia de Raúl Jiménez?

Si bien el nombre de Daniela Basso ganó notoriedad por su relación con Raúl Jiménez, ella tiene una vasta carrera en la actuación. La famosa de 37 años ha estado en proyectos como ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’ y ‘Simplemente María’. También es una gran bailarina de jazz.

En los últimos años, se ha dedicado a su familia, pues, en sus palabras, sus hijos son lo más importante. Sin embargo, no descarta regresar a la televisión en el futuro.

“Voy a ser actriz toda mi vida; cuando la pueda retomar, lo haré feliz de la vida. Extraño (actuar) porque es mi personalidad, mi mundo; lo extraño muchísimo. Pero hoy me tocó asumir feliz un papel que es ser esposa y madre”, indicó.

Mira: Suspenden a conductora por atacar a futbolista que dejó el Mundial 2026 para ver nacer a su bebé: “No sirven”