Esposa de Raúl Jiménez denuncia agresión en pleno partido: ¡Descalabraron a un familiar! “Falta de respeto”

La noche que coronó a México como gran ganador del Grupo A, terminó viéndose algo manchada tras una acusación hecha por Daniela Basso, esposa del futbolista mexicano Raúl Jiménez, quien aseguró que su familia fue víctima de una agresión. ¿Qué pasó exactamente?

La esposa de Raúl Jiménez denuncia agresión en partido / NMás

¿Cómo fue la agresión que sufrió la familia de Raúl Jiménez?

A través de sus redes sociales, la actriz y conductora Daniela Basso compartió videos e imágenes del incidente, además de pedir que el responsable sea identificado y sancionado para impedir que vuelva a ingresar a un estadio.

Según explicó Basso, el incidente ocurrió cuando los aficionados celebraban el triunfo de la Selección Mexicana. En medio del ambiente festivo, un hombre que portaba la camiseta del representativo nacional habría arrojado un vaso de cerveza lleno hacia otra zona del estadio.

De acuerdo con la versión de la esposa de Raúl Jiménez, el objeto impactó directamente a un familiar de uno de los futbolistas convocados por la selección, provocándole una lesión en la cabeza:

Este tipo aventó una cerveza llena y descalabró a un familiar. Qué falta de respeto. Daniela Basso

La publicación rápidamente comenzó a circular entre aficionados, quienes condenaron la conducta del hombre y esperan sea hallado de manera inmediata.

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Daniela Basso denuncia agresiones / IG: danielabassom

¿Ubicaron a presunto agresor reportado por Daniela Basso?

Tras hacer pública la denuncia, Daniela Basso, quien es madre de dos bebés, compartió un mensaje más extenso en el que lamentó que un momento de alegría terminara convirtiéndose en una experiencia desagradable para varias familias presentes en el inmueble.

Basso explicó que decidió compartir el video precisamente para facilitar la identificación del presunto agresor y visibilizar una situación que, aseguró, puso en riesgo a varias personas, incluidos menores de edad que se encontraban cerca del lugar.

El presunto agresor no ha sido ubicado aún , pero cada vez se hace más viral su rostro, por lo que también muchos esperan que sea hallado mediante las redes sociales.

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Daniela Basso vivió mala experiencia en México vs Chequia, tras agresión / Redes sociales

¿Quién es Daniela Basso y a qué se dedica?

Daniela María Basso es una actriz y presentadora mexicana con una trayectoria que abarca la televisión, el teatro musical y los medios digitales.

Comenzó su carrera artística en producciones de Televisa, donde formó parte de diversas telenovelas, series y programas. Aquí algunos de ellos:



Simplemente María,

Que te perdone Dios,

Como dice el dicho, entre varios otros.

Hace unos meses Daniela Basso sufrió la muerte de su suegro, Raúl Jiménez Vega, luego de una batalla contra el cáncer.

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