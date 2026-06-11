¡Raúl Jiménez alarma en el Mundial 2026! Esta es la razón por la que usa una banda de protección en su cabeza

El Mundial 2026 arrancó en la Ciudad de México este 11 de junio, y con él se volvieron a reunir grandes ídolos del futbol mexicano, como lo es Raúl Jiménez, quien además de anotar su primer gol en el torneo deportivo, alarmó a sus seguidores al usar una banda de protección a lo largo del juego. ¿Qué le pasó?

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Raúl Jiménez, futbolista mexicano / NMás

¿Qué le pasó a Raúl Jiménez antes del Mundial 2026?

Raúl Jiménez, quien recientemente se vistió de luto tras la muerte de su papá, sufrió un accidente el 29 de noviembre de 2020 durante el juego entre el Wolverhampton y el Arsenal. En medio de la cancha, el exjugador del Fulham chocó con el brasileño David Luiz.

Tras un impacto en la cabeza con el defensa del equipo rival, ambos jugadores quedaron abatidos, por lo que rápidamente se activaron los protocolos de seguridad. Después de unos minutos, salió del campo en una camilla y fue trasladado a un hospital.

El resultado del accidente fue una fractura craneal por la que tuvo una recuperación de ocho meses, aunque su regreso no fue fácil, logro volver a la cancha y estar en el Mundial 2026.

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Raúl Jiménez en la cancha. / IG: raulalonsojimenez9

¿Por qué Raúl Jiménez tiene que usar una diadema en el Mundial 2026?

Desde mayo de 2021, cuando Raúl Jiménez regresó a la cancha, usa una diadema de protección en la cabeza que, aunque es común en jugadores, al mexicano le sirve como una protección para cuando el balón entra en contacto con su cabeza.

A través de las imágenes que se mostraron luego de que anotó su primer gol en el Mundial 2026, usuarios manifestaron su preocupación, pero aunque puede parecer un accesorio incómodo, brinda soporte y permite la transpiración.

Además de utilizarla en el juego de México vs. Sudáfrica, donde el país anfitrión resultó ganador, también la portará en los enfrentamientos contra Corea y Chipre.

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¿Quién es Raúl Jiménez, jugador mexicano?

Raúl Jiménez, originario de Tepeji del Río, Hidalgo , es delantero de la Selección Mexicana y jugador internacional.

, es delantero de la y jugador internacional. Su trayectoria comenzó en el club América y continuó su camino con un salto internacional al integrarse a clubes como el Atlético de Madrid y el Benfica de Portugal .

y continuó su camino con un salto internacional al integrarse a clubes como el y el . Sin embargo, su consolidación en la carrera ocurrió cuando llegó a Wolverhampton Wanderers y posteriormente en el Fulham .

y posteriormente en el . Durante su primer juego en el Mundial 2026, Raúl Jiménez

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