Miembro de la Dinastía Aguilar enfermó por el resultado de Argentina en un partido de Mundial

Tal parece que la familia Aguilar sí es 25% argentina. Al menos eso es lo que muchos pensaron después de que Pepe Aguilar contara que su padre enfermó por la emoción que sintió al ver que el país sudamericano ganara el Mundial de 1978. Esto fue lo que dijo.

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Pepe Aguilar habla sobre la salud de su papá, Antonio Aguilar / Mezcalent

¿Quién fue el papá de Pepe Aguilar?

El padre de Pepe Aguilar fue Antonio Aguilar Márquez Barraza, mejor conocido simplemente como Antonio Aguilar o ‘el Charro de México’. Era un actor y, al igual que su hijo, un cantante de regional mexicano.

Participó en algunas producciones de la época del Cine de Oro mexicano. No obstante, se enfocó más en la música. Se dice que su discografía incluye más de 160 álbumes con ventas que superan los 25 millones de copias.

Su vida sentimental dio mucho de qué hablar. En 1958, se casó con Otilia Larrañaga. Al año siguiente se divorció de ella y poco después se casó con Flor Silvestre. Con esta última, tuvo dos hijos, quienes son:

Antonio Aguilar Jr.

Pepe Aguilar

En cuanto a su muerte, se suscitó en 2007, a los 88 años. Según fuentes oficiales, la causa fueron complicaciones derivadas de una neumonía. Su cuerpo fue enterrado en un mausoleo ubicado en el rancho ‘El Soyate’, en Zacatecas.

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¿Quién era el papá de Pepe Aguilar? / Redes sociales

La enfermedad que Antonio Aguilar, papá de Pepe Aguilar, sufrió tras el Mundial de 1978

En 1978, se llevó a cabo el Mundial en Argentina. La final se disputó justamente en el país sudamericano y Países Bajos. La selección celeste ganó con un contundente 3-1.

El resultado no solo fue celebrado por los habitantes de aquel país, sino también por el papá de Pepe Aguilar. En una entrevista reciente, el cantante relató que Antonio Aguilar empezó a sufrir problemas cardíacos tras este hecho. Al parecer, la emoción fue tal que su cuerpo se vio afectado.

Si bien dejó claro que esto no le representó un tema de salud grave, considera que fue algo curioso la forma en la que la pasión llegó a perjudicar su cuerpo de alguna manera.

“Mi padre desde entonces se enfermó del corazón. En un Mundial se enfermó del corazón y al final no murió de eso, pero desde 1978 estuvo mal del corazón por la emoción de la final de Holanda-Argentina”. Pepe Aguilar

La anécdota causó mucho revuelo en redes sociales. Si bien algunos la consideraron graciosa, otros creen que se “pasó de inventado” y que solo busca “llamar la atención”.

¿La familia de Pepe Aguilar tiene sangre argentina?

En 2022, Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, estuvo en medio de la polémica al celebrar la victoria de Argentina en el Mundial de ese año. Lo que más llamó la atención es que se dijera estar feliz, ya que era “25% argentina”.

Las críticas no tardaron en llegar e incluso, hasta el día de hoy, muchos se siguen burlando de ella por esta declaración. En aquel entonces, el propio Pepe tuvo que salir a explicar que, en teoría, su retoño sí tiene sangre de ese país, ya que su abuela paterna nació en ese país.

“Sí tiene sangre argentina, pues qué quieren que haga. Todos esos haters que dijeron que no era mexicana, tiznó a mi madre. A toda esa bola de güeyes les doy clases sobre México. Todos somos hijos de Dios, todos somos diferentes versiones de una misma cosa. No importa que te sientas argentino, croata, inglés, ruso o mexicano, somos hijos de Dios. Nosotros hemos inventado nuestras fronteras”, resaltó en esa ocasión.

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