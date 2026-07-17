¿Gala Montes cambia a Emiliano Aguilar por Nicola Porcella? Exhibe emotivo detalle del actor: “El único”

Gala Montes ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas por el pleito con su hermana, Beba Montes. Ahora, vuelve a estar en medio de la conversación debido a su vida amorosa. Y es que en medio del “shipeo” con Emiliano Aguilar, revela el lindo detalle que Nicola Porcella tuvo con ella. ¿Amor a la vista? Esto se sabe.

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Nicola Porcella le mandó mensaje a Gala Montes / Redes sociales

¿Gala Montes y Emiliano Aguilar son novios?

Recientemente, se ha comenzado a especular que Gala Montes y Emiliano Aguilar son pareja. Y es que ambos han compartido publicaciones que, para muchos, podrían ser indicativas de que hay algo más que una amistad y/o colaboración artística.

Por otra parte, la influencer de espectáculos ‘Chamonic’ reportó que, presuntamente, Gala terminó con su exmánager Icho tras conocer al primogénito de Pepe Aguilar.

“Gala Montes comenzó a grabar un reality show de convivencia en Colombia; es tipo Rica, famosa, latina, pues en ese reality también está Emiliano. Según me dicen, empezaron a coquetearse y platicar; ahora tienen una relación, tan es así que Gala corrió a su novio de la casa que compartían juntos; ahora Emiliano se queda a veces con ella”, indicó.

Cuando la joven fue cuestionada sobre este tema, simplemente negó todo. Incluso resaltó que se había distanciado un poco de Emiliano.

“No, (no hay relación ahí). Sí le hablo… La verdad es que hemos estado un poco distanciados desde que nos conocimos”. Gala Montes

En tanto que el rapero ha optado por no comentar nada acerca del asunto. Hace poco, se empezó a hacer viral la noticia de que se tatuaría el nombre de la actriz en su cabeza rapada. No obstante, esto fue desmentido poco después, ya que realmente se puso el nombre de su hija mayor.

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El romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar / Redes sociales

El tierno gesto de Nicola Porcella hacia Gala Montes

Hace algunas horas, Gala Montes compartió un tierno mensaje que Nicola Porcella le escribió hace algunos meses, tras su pelea con Alana Flores en el ‘Supernova’. Acompañó la publicación con el siguiente texto:

“Nicola fue el único que abrazó a Gala. Ayer vi un msj que no había visto. Me mandó el 17 de agosto @NicolaPorcella y se los quería enseñar”. Gala Montes

El actor peruano le escribió un mensaje para felicitarla por su gran participación en el combate con Flores. Le dice que, a su percepción, el duelo quedó en empate y reitera su admiración por ella.

“Sé que no hablamos mucho, pero quería felicitarte por los hue…, perdón por la palabra, que tuviste. Creo que no merecías perder; para mí fue empate, pero le callaste la boca a mucha gente y eso vale más, creo yo. Te mando muchas bendiciones y sigue rompiéndola, cuídate mucho”, se lee.

Si bien solo fue un post de agradecimiento, algunos usuarios bromearon diciendo que la actriz ya estaba “cambiando” a Emiliano por el finalista de ‘La casa de los famosos México 2023’.

Nicola fue el único q abrazó a gala. Ayer vi un msj q no había visto, me mandó el 17 de agosto @NicolaPorcella Y se los quería enseñar. pic.twitter.com/iswGAh5DrV — Galamontes (@GalaMontes2) July 17, 2026

¿Quién es el novio oficial de Gala Montes?

“¿Gala Montes ya tiene novio?” Esa es la pregunta que muchos se han estado haciendo en redes sociales. Al menos de manera oficial, se sabe que la cantante está soltera desde hace un tiempo.

Como se sabe, Gala oficializó su noviazgo con Icho Van, quien también fungía como su mánager, a finales de 2024. En aquel entonces, dijo que ambos tenían una relación abierta y lo describió como “el amor de su vida”.

No obstante, todo cambió hace algunas semanas. A Gala se le empezó a ver más seguido con Emiliano, lo que despertó las sospechas de una ruptura o infidelidad. A través de redes sociales, ella confirmó la separación. No obstante, dejó claro que no hablaría mal de él. Todo parece indicar que terminaron en buenos términos.

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