Gala Montes y Pablo Chagra protagonizan pleito; ¿ella lo amenazó? “Lo que llegué a pasar, ya saben quién fue”

En medio de la polémica por el distanciamiento entre Gala y su hermana, Beba Montes; el pleito ha alcanzado un nuevo nivel y hay un nuevo implicado.

Se trata del influencer Pablo Chagra, quien en las últimas horas se enganchó con Gala Montes en una discusión en redes sociales, de la que hasta han salido amenazas. ¿Qué se han dicho? Aquí te contamos.

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Gala Montes y Beba Montes / Redes sociales

¿Cómo fue el pleito entre Gala Montes y Pablo Chagra?

En medio del distanciamiento entre Gala y Beba Montes, derivado del viaje que tuvo con su sobrina a Asia y por el que, supuestamente, la influencer no ha dejado que la actriz conviva con la menor, acaba de surgir un implicado más en la polémica.

En las últimas horas, Gala Montes ha estado muy activa en ‘X’ (antes Twitter) hablando del tema, y un comentario en específico fue el que encendió los ánimos.

El comentario en cuestión señala que Beba habría mandado a Pablo Chagra a defenderla y a hablar mal de Gala, diciendo “todo lo que ella no puede”.

Ante esto, Gala le dedicó una serie de publicaciones al influencer, en las que asegura que sabe que ella no es de su agrado, que dejó de apoyarla cuando hizo pública su orientación sexual y que mejor “se calle”.

Uno de los tuits que más llamó la atención fue aquel en el que menciona que algún día se encontrarán en la calle, lo que Pablo Chagra interpretó como una amenaza.

“Yo con Pablo chagra: Te la invita la casa bb jajaja algún día nos veremos en persona ojalá no te cag....” Gala Montes a Pablo Chagra

En respuesta, aseguró que responsabiliza a Gala de cualquier cosa que pudiera llegar a pasarle.

“Si esto cuenta como amenaza, pues lo que me llegue a pasar, ya saben quien fue. Si nada más me vas a gritar, va; me pongo pañal.” Respuesta de Pablo Chagra a Gala Montes

Tuits de Gala Montes dirigidos a Pablo Chagra / X

Durante una emisión en la estación de radio ‘La Mejor’, Pablo Chagra habló del tema y aceptó que Beba es su amiga y que en confianza ella le ha platicado más detalles acerca del distanciamiento, pero que él lo mantiene en silencio. Además, le dedicó un nuevo mensaje en redes.

“Solo soy UNO MÁS en la lista de quienes no te dan la razón ni te compran el cuento y haces berrinche para voltear las cosas. Pero esa historia ya se contó... muchísimas veces.” Pablo Chagra a Gala Montes

Eso no es todo, mencionó que, desde su perspectiva, Gala Montes es una persona que “se pelea con todos” y que tiene coraje de que su hermana esté teniendo una vida feliz.

“Creo que lo que tiene s un coraje de que su hermana está siendo feliz. (...) Beba Montes tiene una relación sana y duradera, su hija va a la escuela. Creo que ahí te habla de quién es la que está mal.” Pablo Chagra sobre Gala Montes

Al momento, Gala Montes no ha respondido a estas declaraciones. Sin embargo, la polémica con el creador de contenido sigue latente.

Respuesta de Pablo Chagra a Gala Montes / X

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El distanciamiento de Gala Montes y su hermana

Aunque no se ha dicho con certeza el motivo real por el que Beba y Gala Montes están distanciadas, la exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ ha expresado que no mantiene contacto con su hermana ni con su sobrina desde el viaje que hicieron a Tailandia y Japón.

Sin embargo, la periodista Ana María Alvarado comentó que el pleito entre las hermanas surgió porque, durante ese viaje, Gala Montes habría ingerido sustancias y, al encontrarse en un estado inconveniente, descuidó a la niña.

“Gala, digamos que anda enfiestadona, que durante todo el viaje a Tailandia, Icho fue el que se hizo como que cargo de la niña porque Gala andaba en su trip y no pelaba tanto a la niña.” Ana María Alvarado

Según la periodista, la menor le habría contado lo sucedido a su mamá, quien tomó la decisión de marcar su distancia con Gala.

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Gala Montes y Beba Montes estarían distanciadas / Redes sociales

Gala Montes le lanza indirecta a Beba Montes en redes sociales

Esta versión sobre la causa del distanciamiento cobró más fuerza luego de que Gala Montes publicara un post en ‘X’ en el que, sin mencionar nombres ni dar mayores detalles, hace referencia a un viaje.

“Decir que ‘Le contaron cosas del viaje’ y se espantó, por eso no permite que la vea, son puras ¡MAM...AS! porque nadie nos espantamos cuando se la llevaron al torito un lunes, ¿verdad ? Y salió a decir que había llevado a su hija a la escuela. ¿Quién mentira? You’re full of shit.” Gala Montes en X

Además, habla de un supuesto arresto del que la menor habría sido testigo.

Hasta el momento, Beba Montes no ha dado ninguna declaración al respecto.

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