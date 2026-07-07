Gala Montes ventila fuerte enemistad con su hermana ‘Beba': ¿tiene prohibido ver a su sobrina? VIDEO

Luego de que Gala Montes parecía haber confirmado su relación con Emiliano Aguilar, la actriz hizo inesperadas revelaciones sobre su vida familar, especialmente sobre su hermana ‘Beba’ Montes, con quien se distanció tras su salida de La casa de los famosos México. ¿Hay nuevo pleito? Te contamos.

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¿Gala y Beba Montes en pleito? / Redes sociales

¿Cuándo comenzó el distanciamiento de Gala y ‘Beba’ Montes?

En septiembre de 2025 te dimos a conocer en TVNotas que Gala Montes se encontraba decepcionada y traicionada por su hermana, Beba Montes. De acuerdo con una fuente cercana, a las hermanas, ‘Beba’ se habría aprovechado de su hermana mientras estaba en La casa de los famosos México.

“Supuestamente, ‘Beba’ fue quien extrajo de su cuenta bancaria cerca de medio millón de pesos, aprovechando que estaba encerrada en La casa de los famosos México y que era su mánager. Cuando Gala investigó, casualmente la despidió del cargo que le había dado”, detalló la fuente cercana a las hermanas Montes.

Días después se dio a conocer que ‘Beba’ Montes había sido detenida en Ciudad de México, pero sus seguidores se percataron de que su hermana no había acudido al lugar. En medio de los dimes y diretes, Gala Montes rompió el silencio y dijo: “Yo sé lo mismo que ustedes, obviamente hablé con ella, ella se encuentra bien”.

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Gala Montes junto a su hermana Beba y su mamá. / Instagram

¿Por qué Gala Montes asegura que no ha podido ver a su sobrina, hija de la ‘Beba’?

Aunque desde finales de 2025 la relación entre las hermanas Montes parece no ser la misma; en medio de los rumores de romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar, la intérprete de “Traka” ventiló nuevos problemas familiares.

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos México, pese a que semanas atrás emocionó a sus seguidores al compartir una serie de fotos de su viaje por Tailandia y Japón junto a su sobrina, actualmente se encuentran distanciadas.

A través de una transmisión en vivo, Montes explicó que su hermana no le ha permitido comunicarse con su sobrina, situación que la tiene preocupada, ya que desconoce si necesita algo:

“Yo estoy muy tranquila, sé que le he dado todo lo que he podido, pero estoy preocupada porque no me he podido comunicar con ella”. Gala Montes

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Gala Montes asegura que la ‘Beba’ no le permite ver a su sobrina. / IG: @galamontes / @labebamontes / @sargentomatute

¿Qué dijo ‘Beba’ sobre las declaraciones de su hermana Gala Montes?

De acuerdo con Gala Montes, quien asegura querer a su mamá pese a los problemas, su hermana no le responde las llamadas pese a que anteriormente mantuvieron comunicación debido al viaje que realizó con su sobrina.

“La última vez que vi a mi sobrina fue hace mucho; no sé nada de ella, no sé qué vio. En el viaje a Tailandia y a Japón no me decías nada, pero ahora”, dijo visiblemente molesta la cantante y actriz.

Hasta ahora, Beba Montes no se ha pronunciado al respecto en redes, pero hace unos días celebró el cumpleaños de su hija menor. Además, constantemente comparte contenido a su lado.

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