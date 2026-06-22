Gala Montes lanza mensaje sobre Crista Montes, su mamá: “No es que no la quiera”, ¿planea reconciliación?

En medio de la controversia que está generando la aparición de Gala Montes junto a Emiliano Aguilar, ha comenzado a adquirir fuerza un reciente clip en el que la cantante se sincera una vez más sobre su sentir por su mamá, Crista Montes. ¿Quiere reconciliarse con ella?

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Gala Montes se sincera sobre su relación con Crista Montes. / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes está peleada con su mamá, Crista Montes?

Gala Montes y su mamá, Crista Montes, acapararon la atención de los medios en 2024, poco antes de que la actriz ingresara a La casa de los famosos México. Todo comenzó cuando en TVNotas se dio a conocer que la Crista Montes había dejado de ser mánager de su hija.

A partir de ese momento, comenzó una serie de dimes y diretes entre ambas; y aunque se creía que tras la salida de Montes del reality show 24/7 las cosas mejorarían, todo sigue igual. Incluso ‘Sargento’, como se conoce a la mamá de la actriz en redes, concedió una entrevista a Adrián Marcelo, uno de los principales “rivales” de su hija.

Una de las controversias más recientes que enfrentaron fue cuando Crista Montes compartió para TVNotas su postura sobre la maternidad; más ahora que sus hijas parecen tener una relación cercana con su papá.

“Yo nací para tener hijos, pero hoy te puedo decir que es la peor inversión; por supuesto que me arrepentí. ¡Tanto trabajo que me costó tenerlas!”, expresó Crista.

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Crista Montes aseguró que es una mala inversión ser mamá. / Redes sociales

¿Qué piensa Gala Montes de su mamá a casi dos años de su distanciamiento?

Durante una reciente entrevista con Gabriel Roa, Gala Montes fue cuestionada sobre la relación que tiene mantiene con su papá y su mamá actualmente. Principalmente, sobre Crista Montes señaló que ha aprendido a verla como una persona que comete errores y ya la perdonó.

Sin embargo, fue tajante al asegurar que no quiere tenerla de regreso en su vida ,aunque existe cariño de por medio: “Una cosa no está peleada con la otra, que yo diga cosas de mi mamá, que cometió errores, no quiere decir que no la quiera, que la quiera lejos es distinto, pero la quiero, me importa, y mi papá igual”.

“Los amo como son, con todas sus virtudes y con sus errores, les perdono todas sus cag***. Todos las vamos a regar, hasta que entiendes que tus papás son personas que la riegan, cometen errores y muchas otras cosas más”. Gala Montes

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¿Por qué Crista Montes dice su hijas fueron una “mala inversión”?

La declaración de Gala Montes sobre su mamá surge semanas después de que Crista Montes mencionó sus hijas fueron “mala inversión” luego de que su hija Beba la llamó “perra” en un programa.

“Entre ella y Gala perdí otro bebé de 6 meses. Hubo muchas complicaciones. Me esperé 6 años para tener a Gala. Dicen que nunca he tenido depresión. ¡Se ve que ellas no tienen ni idea de lo que es la vida! Después me dio cáncer de mama, en 2 ocasiones. ¿Qué es eso? ¡Una gripita! Ajá. Luego, cuando eran niñas, el marido me dejó y no pasó pensión. Ahora es el papá del año, aunque nunca estuvo, pero la mala es una. ‘Beba’ te dice que pares y eres una ‘perra’, que no por parir te tienen que querer”, declaró Crista Montes para TVNotas.

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