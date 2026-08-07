¿Gala Montes a La mansiónVIP? Revela la propuesta que recibió de HotSpanish; esta fue su respuesta

Luego de que Gala Montes se quebrara en pleno en vivo al hablar de su sobrina, la actriz y cantante confesó que recibió la invitación de HotSpanish para participar en La mansión VIP. ¿Aceptó ser parte del reality? ¡Te contamos los detalles!

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¿Gala Montes entra a un nuevo reality show? / Mezcalent

¿Cómo ocurrió la invitación de HotSpanish a Gala Montes para participar en La mansión VIP?

Durante una transmisión en vivo, Gala Montes confesó que durante la fiesta en la que coincidió con el Maestro Shifu, también estuvo con HotSpanish y Kim Shantal, influencer que fue parte del reality en su primera temporada; fue en esa ocasión cuando recibió la invitación.

“De hecho, me lo ofrecieron el otro día. Estábamos en la fiesta y yo de, o sea, está padrísima la idea, les agradecí muchísimo”, contó la intérprete de ‘Tacara’; además, resaltó la impresión que le dieron ambos creadores de contenido:

“Son adorables, o sea, HotSpanish es súper chido, súper lindas personas, siento”. Gala Montes

Sin embargo, pese a su buena impresión, la protagonista de melodramas como ‘Diseñando tu amor’ fue tajante al revelar su respuesta a la invitación y compartir sus razones.

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Gala Montes revela que fue invitada a La mansión VIP. / Redes sociales

¿Gala Montes será una de las participantes de La mansión VIP de HotSpanish?

Cabe señalar que la confesión de Gala Montes sobre el reality show de HotSpanish ocurrió luego de que una de sus seguidoras le preguntara: “¿Entrarías a La mansión VIP?”, a lo que respondió:

“No, no por nada, no por mal pe**, pero ahorita no”. Gala Montes

Fue entonces cuando confesó que había recibido la invitación del creador de contenido en una fiesta; sin embargo, descartó ser parte de La mansión VIP debido a que se encuentra enfocada en la música y por ahora no quiere meterse a trabajar.

Aunque Gala Montes no es influencer, su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024 fue una de las más controversiales, tanto que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar, lo que ha generado interes de algunos usuarios por verla de nuevo en un reality.

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¿Cuándo se estrena la segunda temporada de La mansión VIP?

Hasta ahora, Roberto González Manso, conocido como HotSpanish, no ha dado fecha y hora oficiales de la segunda temporada, pero tras el éxito de la primera entrega, donde la ganadora absoluta fue Sol León, aseguró:

“Nos miramos en octubre o noviembre. La segunda temporada este mismo año”. HotSpanish

Pese a que su estreno durante los últimos meses de 2026 significa que competirá de frente con La granja VIP, reality de TV Azteca; el creador de contenido asegura que su contenido va principalmente dirigido al público de Internet.

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