Gala Montes y Maestro Shifu se dan con todo; ella lo acusa de exhibirla y él le responde “ya no tomes tanto”

Gala Montes ha estado en el ojo del huracán por la polémica con su hermana, Beba Montes, y sus recientes comentarios sobre el regreso de Mariana Echeverría a la televisión.

Ahora, la actriz vuelve a estar envuelta en una nueva controversia, pero esta vez con el streamer Adriano Zendejas, mejor conocido como ‘Maestro Shifu’. Ambos protagonizaron una fuerte discusión en redes sociales luego de coincidir en una fiesta. ¿Qué pasó entre ellos? Te contamos.

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Gala Montes / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes arremetió contra Maestro Shifu?

Todo comenzó durante un evento al que acudieron varias personalidades, entre ellas Gala Montes y Maestro Shifu. Ambos coincidieron mientras el streamer realizaba una transmisión en vivo para su canal, por lo que la actriz apareció a cuadro durante unos segundos mientras intercambiaba algunas palabras con él.

En las imágenes del momento se observa una breve interacción entre ambos. Gala y Maestro Shifu se saludaron y, posteriormente, él le presentó a otra persona que también se encontraba en el evento.

Gala Montes / Instagram

Posteriormente, Gala Montes recurrió a sus redes sociales para quejarse de que habría sido grabada sin su consentimiento y aseguró que no le pidieron autorización para aparecer en la transmisión en vivo del streamer.

Además, Gala mencionó que Adriano cambia de actitud cuando está en cámara y cuando está fuera de ellas, y que, debido a esas actitudes, había entendido por qué su hermana, Samadhi Zendejas, se había distanciado de él.

“Quiero decirles que él me grabó sin mi consentimiento, sí, yo estaba ahí, pero me grabó sin mi consentimiento. Me decía unas cosas fuera de cuadro y a cuadro, ahora que veo las cosas... Con razón tu hermana no te habla.” Gala Montes

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¿Qué respondió Maestro Shifu a las acusaciones de Gala Montes?

En cuanto el streamer se enteró de las declaraciones de Gala, respondió durante una transmisión en vivo en su canal. Adriano Zendejas aseguró estar sorprendido por lo ocurrido, pues afirmó que considera a la actriz una de sus amigas y que le tiene mucho respeto.

El creador de contenido explicó que en el evento había varios influencers y que él contaba con autorización para realizar grabaciones. Además, señaló que Gala lo había buscado en diferentes momentos durante la fiesta y sugirió que posiblemente se encontraba “borracha” o que “había consumido algo”.

“Era un evento de influencers donde pedí permiso de stremear (...) Ella me jalaba para lugares donde quería que estuviéramos, me imagino porque estaba borracha o había consumido algo (...) Gala, perdóname si hice algo malo.” Adriano Zendejas

Finalmente, Maestro Shifu decidió dar por concluida la polémica y ofreció una disculpa a Gala Montes en caso de haber hecho algo que la incomodara o que considerara malo.

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Por culpa de Gala Montes le tengo que dar la razón a Adriano Zendejas. 😭 pic.twitter.com/IaYxtP1bps — C|🇳🇮 (@C_y_n_t_i_a) August 3, 2026

Las polémicas recientes de Gala Montes

Gala Montes ha sido tema de conversación durante las últimas semanas y no precisamente por una sola polémica, sino por los distintos enfrentamientos que ha protagonizado.

Uno de ellos surgió a raíz del distanciamiento con su hermana, Beba Montes, y su sobrina. Esto ocurrió después de un viaje a Asia, donde presuntamente Gala habría estado en estado inconveniente y, su hermana habría tomado la decisión de impedirle volver a ver a la menor. A partir de entonces, ambas han intercambiado declaraciones sobre lo ocurrido.

Posteriormente, durante la primera semana de ‘La casa de los famosos México’, Mariana Echeverría regresó al programa como panelista y llamó la atención por su aparente cambio físico. Gala Montes no tardó en reaccionar y lanzó fuertes comentarios, al señalar que el público la estaba aceptando nuevamente únicamente por haber bajado de peso y que la habían “perdonado” por lo ocurrido durante su participación en el reality.

Ante las recientes polémicas de la actriz, algunas personalidades del entretenimiento también han dado su opinión. Tal es el caso de Pablo Chagra, quien se refirió a la situación y lanzó una contundente frase sobre Gala Montes: “Tiene problemas con todos”.

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