Gala Montes explota vs. productora de ‘a casa de los famosos México y ataca otra vez a Mariana Echeverría

Gala Montes ha estado en el ojo del huracán durante las últimas horas, luego de sus fuertes declaraciones sobre el cambio físico de Mariana Echeverría y el apoyo que ha recibido del público tras su regreso a la televisión.

Sin embargo, parece que la actriz todavía tiene mucho que decir, pues publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que volvió a hablar de Mariana Echeverría, pero esta vez también involucró a Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México'. ¿Qué dijo? Te contamos.

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Gala Montes / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes está molesta con la producción de La casa de los famosos México?

Mientras hablaba de Mariana Echeverría, Gala Montes mencionó a Rosa María Noguerón y a su equipo de producción de ‘La casa de los famosos México’.

De acuerdo con sus declaraciones, la actriz señaló que los productores del reality buscan proteger a los hombres y a “personas sin talento” del hate que reciben en redes sociales, por lo que, según su opinión, les dan mayor preferencia dentro de los programas y restan atención a otros artistas.

"¿Por qué siempre Rosa María Noguerón está favoreciendo a los hombres? A los hombres y a la gente que no tiene talento, es una forma de ella de protegerlos del hate” Gala Montes

Gala confesó que ella prefería ver bailar a Flor Vigna antes que a Mariana Echeverría. Además, cuestionó que se les sigan dando oportunidades a personas que, desde su perspectiva, han tenido actitudes cuestionables, como Mariana, quien protagonizó una polémica con Briggitte Bozzo durante su participación en el reality.

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Había evitado el tema de la Gula Montes por qué la verdad ya me da flojera y quería que siguiera en flop.

Peeeero me da gusto que siga con sus brotes psicóticos ya que sale a relucir su verdadera personalidad.



La misma que muchos fuimos capaces de ver dentro de lcdlf, pero… — Funada (@FunadaD) July 28, 2026

¿Qué dijo Gala Montes sobre Mariana Echeverría tras su regreso a la televisión?

En un video anterior, Gala Montes criticó al público que comenzó a apoyar a Mariana Echeverría tras su regreso a la televisión, asegurando que lo hacían únicamente porque bajó de peso, por lo que los llamó “hipócritas”.

“Qué hipócritas y que doble moral son ustedes como público, porque esta bien cu..ero que solamente porque una persona es más hegemónica, ahora sí merezca su atención y su perdón” Gala Montes

Asimismo, advirtió a Mariana que, desde su perspectiva, el público la había “perdonado” por su cambio físico y no porque realmente hubieran cambiado la opinión que tenían sobre ella.

En este nuevo video, la actriz retomó los mismos comentarios y pidió a los seguidores recordar las actitudes por las que Mariana fue criticada durante su participación en el reality. Además, lanzó una fuerte crítica al decir que esperaba que la conductora “se haya inyectado Mounjaro y Ozempic, pero en el alma”, haciendo referencia a que esperaba un cambio también en su forma de ser.

“Mariana, contigo, la gente te quiere porque estás flaca. ¡Aguas y engordas, mamacita! (...) Ojalá te hayas puesto Mounjaro pero en el alma” Gala Montes

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Gala Montes criticó a quienes cambiaron su opinión sobre Mariana Echeverría tras su evidente pérdida de peso. / Instagram

¿Cómo fue el regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México 2026?

Tras dos años alejada de la televisión, luego de su polémica participación en ‘La casa de los famosos México', Mariana Echeverría regresó este 2026 como panelista de la pre y postgala del reality, durante su estreno el pasado 27 de julio.

Más allá de su reaparición, lo que más llamó la atención del público fue su notable cambio físico, pues lució una evidente pérdida de peso.

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