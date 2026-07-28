Gala Montes despotrica contra el público que apoya a Mariana Echeverría: “Te quieren porque adelgazaste”, VIDEO

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ ha traído muchas sorpresas, tanto en el formato de competencia como en las transmisiones fuera de la casa.

Uno de los anuncios que más sorprendió al público fue el regreso de Mariana Echeverría como panelista del reality, marcando su vuelta a la televisión después de la polémica que protagonizó durante su participación en la casa.

Lo que también llamó la atención fue el notable cambio físico de la conductora tras su pérdida de peso. Sin embargo, parece que esto no fue del agrado de Gala Montes, quien no dudó en expresar su inconformidad a través de redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

Leer: ¿Yanet García pide cambio de cuartos por Ese Pérez? Surgen rumores previo a una dinámica en LCDLFMX 2026

Mariana Echeverría regresó a la televisión después de dos años de ausencia / Instagram

¿Cómo fue el regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México 2026 y cómo luce actualmente?

Días antes ya se había rumorado sobre un posible regreso de Mariana Echeverría a la televisión, pero no fue sino hasta el lunes 27 de julio cuando se confirmó su participación como panelista en la pre y postgala de La casa de los famosos México.

La gran sorpresa llegó cuando apareció a cuadro, pues lucía radicalmente diferente a como se le había visto en sus últimas apariciones en televisión. Su notable pérdida de peso no pasó desapercibida y de inmediato se convirtió en tema de conversación.

En redes sociales no tardaron en aparecer los mensajes de apoyo y los elogios por su cambio físico, una reacción muy distinta a la que recibió tras su participación en el reality, cuando fue duramente criticada por gran parte del público.

Leer: La casa de los famosos México 2026: Ese Pérez grita incómodo comentario para Yanet García: “Si ganas, te embarazo” VIDEO

Mariana Echeverría en ‘La casa de los famosos México 2026' / Instagram

¿Cómo reaccionó Gala Montes al regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos 2026?

Una de las reacciones más controversiales llegó la mañana del martes 28 de julio y tuvo a Gala Montes como protagonista.

A través de sus historias de Instagram, la actriz se mostró muy molesta con la reacción del público, pues señaló que las mismas personas que antes criticaban a Mariana Echeverría ahora la apoyan únicamente por su pérdida de peso. Incluso, las calificó de “hipócritas”.

“Qué hipócritas y que doble moral son ustedes como público, porque esta bien cu..ero que solamente porque una persona es más hegemónica, ahora sí merezca su atención y su perdón.” Gala Montes

Asimismo, lanzó una advertencia para la conductora y aseguró que el apoyo que ahora recibe se debe a su cambio físico y no a que realmente haya cambiado la percepción que la gente tiene de ella.

“Mariana, no creas que la gente te quiere de verdad, te quieren porque adelgazaste.” Gala Montes

Finalmente, Gala pidió dejar de “perdonar a la gente solo porque bajó de peso”, una frase que rápidamente desató reacciones en redes sociales.

“Dejen de perdonar a la gente solo porque bajó de peso... No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverría porque está flaca.” Gala Montes

Leer: ¿Moisés Peñaloza es gay? Karina Torres lanza polémica revelación del actor; él responde: "¡Me viste!”

¿Por qué criticaron a Mariana Echeverría en La casa de los famosos México?

La etapa de Mariana Echeverría como habitante de ‘La casa de los famosos México’ estuvo marcada por la polémica, debido a las actitudes que muchos televidentes calificaron como soberbias, controladoras e incómodas.

Uno de los momentos más recordados fue el conflicto que protagonizó con Briggitte Bozzo por la repartición de la comida. La discusión surgió por un mango, episodio que le valió el apodo de ‘Lady mangos’ y que se volvió viral en redes sociales.

Tras su salida del reality, Mariana se alejó de la televisión y optó por mantener un perfil bajo, mientras enfrentaba las críticas y el hate que recibió por su participación en el programa.

Leer: Tras la muerte de su padre, Gema Garoa destapa la dura adicción que padecía su mamá: “Abrió el primer grupo”