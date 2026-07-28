¿Mariana ya no soporta a Aldo Rendón? Comentario en La casa de los famosos México 2026 desata polémica

A tan solo dos días de haber comenzado el encierro, La casa de los famosos México 2026 ya dejó ver las primeras fricciones entre sus habitantes. Un comentario aparentemente inofensivo de Mariana terminó reabriendo una vieja historia con Aldo Rendón, y todo quedó grabado frente a las cámaras del reality.

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¿Qué dijo Mariana de Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026?

Las conversaciones cotidianas dentro de La casa de los famosos México 2026 han comenzado a revelar afinidades, diferencias y hasta pequeñas tensiones entre los habitantes. Durante una charla aparentemente relajada, surgió el tema del agotamiento que algunos participantes han experimentado por la convivencia constante.

Fue entonces cuando Ese Pérez comentó que en algunos momentos se sentía mentalmente cansado por la cantidad de personas y energía que existe dentro de la casa. La observación abrió la puerta para que otros habitantes compartieran sus impresiones sobre sus compañeros y sin pensarlo demasiado, Mariana mencionó directamente a Aldo Rendón y aseguró que suele ser una de las personas más ruidosas del reality.

"¿Sabes quién grita mucho y todo el tiempo? Aldo”. Mariana

La situación llamó todavía más la atención porque Aldo Rendón se ha convertido en uno de los habitantes más visibles de la temporada gracias a su personalidad extrovertida y a la buena relación que ha construido con varios de sus compañeros.

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Mariana se queja de Aldo Rendón

¿Karina Torres defendió a Aldo Rendón tras el comentario de Mariana en La casa de los famosos México 2026?

Tras el comentario de Mariana, muchos espectadores enfocaron su atención en Karina Torres, una de las habitantes más queridas de La casa de los famosos México 2026.

Según la percepción de numerosos usuarios en redes sociales, Karina optó por alejarse de la conversación en lugar de participar en comentarios sobre Aldo Rendón. Este detalle fue interpretado por algunos seguidores como una muestra de lealtad hacia su amigo.

Desde el inicio de la temporada, Karina Torres y Aldo Rendón han formado una de las alianzas más sólidas del programa. Su química frente a las cámaras ha sido bien recibida por la audiencia, que constantemente destaca la buena relación entre ambos.

Esa cercanía provocó que la reacción de Karina se volviera tema de conversación entre los fans del reality, quienes consideran que evitó involucrarse en cualquier crítica hacia uno de sus principales aliados dentro de la competencia.

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¿Existe una vieja rivalidad entre Aldo Rendón y Mariana?

La conversación dentro de la casa tomó mayor relevancia porque existe un antecedente entre Aldo Rendón y Mariana que ya había generado controversia antes del reality.

Meses atrás, el reconocido stylist habló públicamente sobre una experiencia profesional que tuvo con integrantes de OV7, asegurando que trabajar con ellos no fue sencillo. Entre sus declaraciones, recordó particularmente a Mariana.

“Me tocó, en alguna ocasión, vestir a los OV7, hace muchos años. Muy complicado, tan complicado que me fui de las fotos. La embolia, histérica, la otra pen…, ¿cómo se llama? No me acuerdo… Lidia divina, la Mariana no la soporto, insoportable”. Aldo Rendón

Cuando se confirmó que ambos formarían parte de La casa de los famosos México 2026, muchos espectadores anticiparon posibles conflictos derivados de esas declaraciones. Sin embargo, lejos de buscar confrontaciones, los dos decidieron abordar el tema de manera directa una vez que coincidieron dentro del programa.

¿Cómo resolvieron Mariana y Aldo Rendón su polémica antes del reality?

En lugar de ignorar el tema, Mariana optó por acercarse a Aldo Rendón para aclarar lo ocurrido y conocer su versión de los hechos.

Durante la plática, la cantante le preguntó directamente: “Oye, ¿tú nos vestiste en algún momento? Yo no me acuerdo”.

Aldo confirmó que sí trabajó con OV7 hace varios años y recordó las polémicas declaraciones que realizó en aquel momento: “Sí, es que fue hace mil años, de ahí fue que dije ‘los odio a los OV7, la Mariana no la soporto’... Mañana hablamos el tema… Se portaron de la vrg...”

A pesar de ello, Mariana dejó claro que no recordaba aquella experiencia ni guardaba algún resentimiento relacionado con el tema. Por su parte, Aldo también buscó restarle importancia a la situación y aseguró que se trataba de algo ocurrido hace muchos años.

“Cero disculpas, aquí no traemos nada del pasado. Acuérdate que ‘vivir de recuerdos, no vale la pena’... Fue hace siglos, la gente también quiere hacer p*dos”. Aldo Rendón

Hasta ahora no existe un enfrentamiento directo entre ambos habitantes dentro de La casa de los famosos México 2025, pero los recientes comentarios de Mariana sobre la personalidad de Aldo han provocado especulaciones entre los seguidores del programa. Con el tradicional jueves de cine cada vez más cerca, muchos esperan que este momento vuelva a aparecer en pantalla y genere nuevas reacciones dentro de la casa más famosa de México.