Aldo Rendón hace fuerte crítica al físico de Yanet García en LCDLFMX 2026: “Es postizo”, asegura

Tras el estreno de La casa de los famosos México 2026, Aldo Rendón ya arrasó con Masad Altamimi y, parece que no será el único, ya que en una plática con Karina Torres y Ximena Herrera lanzó un dardo contra Yanet García. ¿Se metió con su físico? ¡Aquí te contamos!

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Aldo Rendón arrasa con sus compañeros en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre el físico de Yanet García en La casa de los famosos México 2026?

Después de que Aldo Rendón y Mariana limaron asperezas, el asesor de moda causó nueva controversia en redes luego de que se difundiera el inesperado comentario que hizo sobre el físico de Yanet García en La casa de los famosos México 2026.

Mientras Karina Torres y Ximena Herrera se alistaban para conocer al primer líder de la temporada, que resultó ser Fede Vigevani, Aldo Rendón vio pasar a Yanet García y no pudo evitar comentar que una parte de su cuerpo era “postiza”.

“Se nota que es postizo”, expresó Rendón, a lo que Herrera preguntó: “¿Quién?” y Karina respondió que “Yanet García”. De inmediato, el comentario acaparó las redes, pese a que varios mencionaron que hablaban sobre sus ‘pompis'; otros señalaron que se trata de su cabello.

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¿Cómo respondió Yanet García al comentario de Aldo Rendón en La casa de los famosos México?

En los videos difundidos por los usuarios de redes, solo se observa a Aldo Rendón hablando sobre lo ocurrido sin obtener una respuesta por parte de Yanet García, quien antes de ingresar a La casa de los famosos México recibió halagos de Galilea Montijo por su físico.

“Una de las cosas que ella siempre me contaba cuando estuve en el programa Hoy, siempre me decía: ‘Gali, come camote’, porque ella ha puesto el antes y el después de su cuerpo. Y de verdad me dice: ‘Come mucho camote’”, recordó Montijo sobre el secreto de belleza de la modelo.

Sin embargo, Yanet García aseguró que su principal objetivo de entrar al reality show era que la conocieran al natural, y así se ha mostrado durante sus primeros días en la casa; incluso su actitud ha generado un poco de incertidumbre.

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Yanet García causa dudas en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cuál es el antes y el después de Yanet García?

Cabe recordar que antes de que Yanet García fuera confirmada como habitante de La casa de los famosos México, compartió su antes y después en redes sociales. Todo comenzó después de que la presentadora del clima respondiera a una de sus seguidoras los secretos para hacer crecer el glúteo.

“Sí es posible. El glúteo es uno de los músculos más grandes y fuertes del cuerpo. Si lo entrenas correctamente (fuerza y progresión) y le das los nutrientes necesarios, especialmente proteína y energía suficiente, puede crecer, como cualquier otro músculo. Solo necesitas tener paciencia y abrazar tu proceso”, explicó García junto a una serie de fotos de su proceso.

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