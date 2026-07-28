¿Yanet García pide cambio de cuartos por Ese Pérez? Surgen rumores previo a una dinámica en LCDLFMX 2026

Tras el estreno de La casa de los famosos México 2026, la actitud de algunas celebridades ya está generando teorías entre los internautas; tal es el caso de Yanet García, quien se especula puede estar detrás de la siguiente dinámica del reality. ¿De qué se trata? ¡Te contamos!

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026

¿Cuándo será el cambio de cuartos en La casa de los famosos México 2026?

Luego de que Fede Vigevani se convirtiera en el primer líder de La casa de los famosos México 2026, Odalys Ramírez y Diego De Erice dieron a conocer que durante la noche de este 28 de julio se realizará el primer cambio en los cuartos y se pondrá a juego la primera ‘moneda del destino’.

El anuncio llamó la atención de los televidentes debido a que, en temporadas anteriores, los cambios en las habitaciones ocurrieron tras las primeras semanas o a la mitad del desarrollo de la competencia, lo que generó varias teorías al respecto.

Por un lado, algunos señalaron que se debía a que en el cuarto Ibiza hay varios famosos que hacen ruidos al dormir, lo que habría molestado a Yanet García, mientras que otros mencionan que ‘la Chica del clima’ no quiere estar cerca de Ese Pérez. ¿Qué está pasando?

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Yanet García está detrás del cambio de cuartos en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Yanet García pidió cambiar de cuarto en La casa de los famosos México 2026?

A través de la cuenta de ‘Mr Sour Candy’ se dio a conocer una teoría en la que se señala que Yanet García puede ser la responsable de que el cambio de cuartos ocurra tan pronto dentro de la competencia. Aunque hasta ahora, todo se trata de RUMORES.

“Por ahí leí que se les hacía muy raro que el cambio de cuartos fuera hoy, justo cuando Yanet García dijo que no podía dormir y que se quería cambiar. Otros dicen que por el tema de Ese Pérez. ¿Será que el intercambio sea con ella?”, se lee en la publicación que circula en X.

Cabe mencionar que durante el primer día de los habitantes dentro de la casa, los usuarios mencionaron que Yanet García parecía incómoda ante los comentarios de Ese Pérez, quien ¡hasta le dijo que la embarazaría! Hasta ahora, la excolaboradora de Hoy no ha hablado frente a las cámaras sobre el tema.

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Por ahí leí que se les hacía muy raro que el cambio de cuartos fuera hoy, justo cuando Yanet dijo que no podía dormir y que se quería cambiar.

🤔🤔

Otros dicen que por el tema de Ése...

Será que el intercambio sea con ella?#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/o2Dfuu8Dj5 — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) July 28, 2026

¿Cómo están divididos los cuartos en La casa de los famosos México 2026?

Ibiza

Aldo Rendón

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Yanet García

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro



Tulum

Karina Torres

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana Ochoa

Moisés Peñaloza.



Malibú

Fede Vigevani (INFILTRADO)

Masad Altamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

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