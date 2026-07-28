¿Moisés Peñaloza es gay? Karina Torres lanza polémica revelación del actor; él responde: "¡Me viste!”

A menos de una semana del gran estreno de La casa de los famosos México 2026, la orientación de Moisés Peñaloza ya está causando controversia entre el público, pues cabe recordar que antes de su ingreso surgieron rumores de que era gay. ¿Se contó toda la verdad?

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Moisés Peñaloza enfrenta rumores de su sexualidad en La casa de los famosos México 2026. / Instagram

¿Cómo comenzaron los rumores de que Moisés Peñaloza era gay?

Tras anunciarse su participación en La casa de los famosos México, Moisés Peñaloza y Kunno fueron relacionados tras la difusión de un polémico video. En medio de las reacciones que generó su ingreso al reality, los usuarios revivieron un trend viral del galán de melodramas.

En el breve video se observa al actor de melodramas como “Corazón de oro” y “Diseñando tu amor” junto a Kuno; aunque no se muestra una cercanía que vaya más allá de una colaboración, las especulaciones no se hicieron esperar.

Comentarios como “Que vivan los novios” y “Se ven bien juntos” hicieron que se generaran rumores sobre la sexualidad del actor. Sin embargo, Moisés Peñaloza jamás se ha dicho abiertamente gay, incluso antes sostuvo un romance con Elaine Haro, exhabitante de La casa de los famosos México. ¡Todo son especulaciones de redes!

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Resurgen rumores de que Moisés Peñaloza es gay. / Liliana Carpio e Instagram: @elaineharoMusiC y @laCasafaMososMx

¿Moisés Peñaloza confirmó que es gay en La casa de los famosos México 2026?

Previo a la prueba para definir al primer líder de La casa de los famosos México 2026, Karina Torres y Moisés Peñaloza sostuvieron una conversación en la que hablaron sobre las redes sociales, pero el comentario que más causó impacto fue el hecho por la integrante de ‘La perdidas’.

Debido a que el actor de telenovelas mencionó que había visto a Torres en una aplicación, Karina no perdió el tiempo y le respondió con un ágil comentario que fue la confirmación para algunos de que Moisés Peñaoza es gay.

“Yo ya te conocía, te vi en una aplicación”, expresó Moisés, a lo que Karina respondió: "¿En cual, en Grindr?”. Sorprendido, el actor comentó: "¡Me viste!” y negó completamente que esa haya sido la aplicación en la que vio a su compañera. ¡Él quería decir que la había visto siendo parte de la campaña de una app!

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¿Cuál fue la reacción de Karina Torres al comentario de Moisés Peñaloza?

Pese a que Moisés Peñaloza, quien protagonizó rumores de romance con Manelyk González antes de entrar al reality, intentó averiguar más sobre la aplicación que mencionó Karina, ella se encargó de evadir el tema.

Sin embargo, redes no perdonaron y los comentarios no se hicieron esperar: “Se le súper nota”, “Nada más él no sabía”, “No era necesario sacarlo” y “Lo que se ve no se juzga”, son algunas de las reacciones que se pueden leer.

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