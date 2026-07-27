Coco Máxima contra ‘Las Perdidas’ y ‘La casa de los famosos México’: “¡No me quiero dedicar a la prost...!”
Coco Máxima revela su dura realidad: sin dinero, endeudada y ¿sufriendo discriminación? Te contamos este martes de TVNotas.
La casa de los famosos México 2026 se estrenó y Coco Máxima externó su inconformidad ante los productores de teatro, televisión, realities y marcas publicitarias, por no darle trabajo, y aseguró que la han discriminado por ser una chica trans y no tener el alcance mediático de Wendy Guevara, Paola Suárez, Kimberly Irene y Karina Torres, a pesar de su formación artística y los premios que ha recibido por su talento.
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¿Por qué Coco Máxima arremete contra ‘Las Perdidas’ y el auge de los influencers en televisión?
Aunque argumenta no tener conflicto con ‘Las Perdidas’: “Me encanta que mis hermanas estén trabajando. Son buenas personas. No hay nada en contra de ellas y tampoco me molesta de que no quieran representar a la comunidad trans. Sin embargo, les están dando oportunidad a chicas que no son artistas.
Son figuras públicas e influencers. Hacemos mil veces mejor el trabajo que muchas personas que son cisgénero”.
Se ha dado cuenta de que el talento intelectual ya no se considera importante. “A las mujeres que sí estamos preparadas, que tuvimos el privilegio de estudiar y que tenemos un físico más elaborado o hegemónico, no nos permiten entrar, por vernos como competencia. Ahorita solo funcionan los números. Si tienes más de 5 millones de seguidores en las redes sociales, eres importante y necesaria para los proyectos televisivos”.
Coco ha intentado participar más en realities, pero no lo ha conseguido. “Los habitantes de La casa de los famosos son influencers, nunca han estado en televisión. Ellos están forrados en billetes y todavía los van a volver a forrar de más. Llevo 3 años tocando la puerta de LCDLF y no me voltean a ver. Solo me dicen: ‘Gracias, te tomaremos en cuenta’.
No soy opción. No he podido llegar a los 100 mil seguidores en Instagram. Eso sucede en LCDLF, La mansión VIP y La granja VIP. Los invito a ponerme a prueba”.
“Ha sido algo muy complejo. He tocado puertas y me han dicho que es complicado meter personajes o actrices trans. Ahí es donde les digo: ‘¿Por qué se esmeran en darme personajes trans todo el tiempo?’. También puedo interpretar a mujeres. No parezco trans. Soy una gran actriz y no un actor”.
Coco señaló que la han intentado ayudar a conseguir proyectos, pero no ha funcionado. “Juan Osorio ha batallado mucho para reubicarme. Él me contactó con otras televisoras y no se dieron los proyectos. No se arriesgan apostarle a una mujer trans en un programa como conductora. No saben cómo usarme. Eso se llama discriminación”.
Confesó que su mánager la dejó sola por una sola razón: “Si tú le dices a una trans: ‘No sé dónde ponerte, el público no te va a aceptar’, se le llama discriminación y lo sufro todo el tiempo.
De hecho, me quedé sin mánager desde hace meses. Él me dijo: ‘Está cabrón conseguirte trabajo’. A las únicas que quieren las marcas son a ‘Las Perdidas’ (Wendy, Paola, Kimberly y Karina)”.
La actriz tiene claro que no piensa dejar de defender sus derechos trans: “Por ejemplo, ‘Las Perdidas’ no tienen problema con que las mal generalicen o jueguen con su identidad. Eso es un plus. En mi caso, no dejaré de lado el activismo, si no, mejor me muero. ¿Para qué soy trans? No pienso retroceder. Me gusta luchar por mis derechos y los de mi comunidad. Este año ha sido muy depresivo para mi carrera. Ya nadie va al teatro, sino es a Mentiras, o porque hay una persona polémica o por el 2×1”.
A la cantante no le gusta que Alfredo Adame siga frente a los reflectores. “‘Las Perdidas’ no son sobrevaloradas, su brillo las hace únicas. Sobrevalorado, Alfredo Adame. Esos transfóbicos y homofóbicos que se cuelgan cada que pueden. Esos dinosaurios que no se van. Ya pasó su tiempo. Dedíquense a otra cosa”.
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La dura crisis económica y laboral que enfrenta Coco Máxima
Sobre colaborar con ‘Las Perdidas’, asegura que teme ser rechazada. “Mi sueño es estar junto a ellas, pero tengo miedo a sentirme desplazada o que no quieran, por los números. Me he deprimido, solo que no tengo dinero para pagar a un especialista. Me he apoyado en mis amistades y familia. No me quiero dedicar a la prostitución. Estoy endeudadísima”.
Sus deudas han incrementado y ya no sabe qué hacer. “Invertí mis ahorros en comprar un departamento y ya no puedo pagarlo. No tengo para mis gastos, ni para el asistente, chofer y todo lo demás. Solo me falta tomar el transporte público. Mi familia me dio un empleo provisional en una oficina, donde hago contenido. Es injusto que me hayan cambiado la vida y luego me la quiten”.
Sin embargo, próximamente la veremos en un proyecto. “Todavía no tengo autorizado decir algo, pero regresaré a Televisa. No es una telenovela grande, será algo muy distinto a lo que hemos visto y nuevo. Es una aventura con mucho drama, acción y seducción. Conocerán una Coco Máxima totalmente diferente. Seré una chica mal, en un papel coprotagónico”.
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¿Quién es Coco Máxima?
- En 2022 Coco Máxima se dio a conocer como parte de la producción de El repatriado, de Disney.
- La vimos actuar en la serie El señor de los cielos (2023) y en la telenovela El amor no tiene receta (2024). Participó en la puesta en escena Aventurera (2024).
- Incursionó en la música, con el tema “La bruja”. Protagonizó, con su papel de “Ágata”, en Zafira, el alma del cabaret.
- Cuenta con 94.9 mil seguidores en Instagram y 215.1 mil en TikTok.
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