Flor Vigna entró a ‘La casa de los famosos México 2026' con un quiste en la cabeza, ¿abandonó el tratamiento?

Flor Vigna, habitante de La casa de los famosos México, enfrenta una batalla por su salud, después de que hace unos meses le detectaran un quiste en la cabeza. Antes de entrar al reality nos contó que se ha mantenido positiva ante esta situación, por lo que ingresó al programa sin un tratamiento y confía en que al salir ya estará mejor.

Flor Vigna durante revelación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué tratamiento sigue Flor Vigna, actual habitante de La casa de los famosos México 2026?

La argentina Flor Vigna, quien se dio a conocer en México por enfrentar a Alana Flores y ganarle en el evento de boxeo Supernova, nos compartió sobre su estado de salud: “Me ocupé. Siento que ya se está curando. Obviamente me tengo que seguir haciendo controles. Es algo que cualquiera de nosotros puede tener”.

La cantante nunca pensó que no la libraría. “Empecé a ser más agradecida. Este quiste sigue, pero se está yendo. Las palabras tienen poder, así que yo creo que cuando salga de La casa y me haga el estudio, me voy a enterar de que ya va a estar fuera de peligro”.

Y es que Flor lo ha dejado a la fe. “Ahora entro a La casa sin ningún tratamiento. Eso sí, tengo que cuidarme de absolutamente todo, tuve que dejar de hacer sparring, porque yo estaba boxeando. Me ofrecieron otra pelea más adelante y seguramente pueda estar bien el año que viene para hacerla”.

Te puede interesar: Flor Vigna sufrió fuerte accidente EN VIVO tras ser confirmada en La casa de los famosos México; Wendy la auxilia

Flor Vigna junto a Wendy Guevara, tras ser revelada / Archivo TVNotas, IG @florivigna, @Castrolucianook y @lacasafamososmx

La casa de los famosos México 2026: ¿Flor Vigna tiene novio actualmente?

En lo sentimental, Flor Vigna relata que tampoco la ha pasado bien. “Primero estuve de novia 7 años, después 3 y al último 2, y de todos aprendí algo, pero los finales siempre son tristes. Una vez me metieron los cuernos, otra vez me usaron mucho”.

Vigna expresó que cambió su perspectiva sobre el amor: “Creo que antes era: ‘Doy todo de mí, no importa si no tengo, te doy’. Hoy tengo que aprender a dármelo a mí, a ser mi propia novia. Por eso tengo el plan de no enamorarme en La casa. Después, la vida y Dios sabrán”. Y sobre su experiencia cuando le pusieron los cuernos, señaló: “Fue difícil, porque fue muy mediático en mi país, pero ya lo superé”.

En el pasado, en su país, Flor contó que sufrió manipulación y violencia por parte del actor Luciano Castro. Nos dijo cómo lo superó: “Creo que la gente evoluciona y después pude hablar con esa persona tras mucho tiempo y le creí su perdón. Siento que estaba en un momento muy malo de su vida y no fue a conciencia. Me pidió perdón de una forma sentida, llorando, fue real”.

Te puede interesar: Gala Montes desata críticas por celebrar derrota de Alana Flores frente a Flor Vigna en Supernova Génesis 2026

Luciano Castro, ex de Flor Vigna / Archivo TVNotas, IG @florivigna, @Castrolucianook y @lacasafamososmx

¿Flor Vigna tiene una estrategia en La casa de los famosos México 2026?

Nos dijo qué espera aportar en La casa de los famosos México. “Mucha autenticidad. Cuando haya que reír, seré graciosa, y cuando haya que poner límites, me lo voy a permitir. No vengo a ser solamente buenas vibras, sino yo misma. Una, a veces, tiene emociones lindas y feas. Me van a conocer por completo. Yo creo que el encierro me va a dar mucha ansiedad. En mi vida normal suelo hacer mucho deporte, juntarme con amigos, y ahora será la ansiedad, querer tener ganas de salir, hacer de todo y tener que entender que es un capítulo diferente”.

Finalmente, nos dijo en qué invertiría el premio económico si gana: “Mi gran sueño es ser cantante, y lo destinaría a videoclips. También a mi familia, que viene muy desde abajo”.

Tal vez te interese: La casa de los famosos México 2026: Cynthia Klitbo fue diagnosticada con enfermedad incurable, ¿queda fuera?

Flor Vigna en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién es Flor Vigna y cuál es su trayectoria?

Actriz, cantante y creadora de contenido argentina , que alcanzó fama gracias a su participación en Combate , uno de los realities de competencia más exitosos de su país, donde se convirtió en una de las concursantes más destacadas.

, que alcanzó fama gracias a su participación en , uno de los de competencia más exitosos de su país, donde se convirtió en una de las concursantes más destacadas. Posteriormente, reafirmó su popularidad al coronarse campeona en Bailando por un sueño . Ambas participaciones la posicionaron como una de las personalidades jóvenes más reconocidas de la televisión argentina.

Ambas participaciones la posicionaron como una de las personalidades jóvenes más reconocidas de la televisión argentina. Tras su éxito en los realities , Flor expandió su carrera a la actuación, la música y las redes sociales, donde acumula más de 5 millones de seguidores.

, Flor expandió su carrera a la actuación, la música y las redes sociales, donde acumula más de 5 millones de seguidores. En México, este año formó parte de Supernova (foto), evento de boxeo organizado por Netflix, donde resultó vencedora en su pelea contra Alana Flores.

Echa ojo: Habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’ no hizo las paces con su papá antes de su muerte

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.