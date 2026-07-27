Mariana Echeverría regresa a La casa de los famosos México 2026: impacta con su físico y da inesperado consejo

El regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México 2026 no pasó desapercibido. Luego de convertirse en una de las concursantes más controvertidas de la segunda temporada del reality, la conductora volvió al proyecto, aunque esta vez desde un papel completamente distinto. Su reaparición sorprendió tanto por sus declaraciones como por el evidente cambio físico que presumió frente a las cámaras.

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Mariana Echeverría en la gala de ‘La casa de los famosos México’ / Facebook: Mariana Echeverría

¿Qué hará Mariana Echeverría en La casa de los famosos México 2026 ?

Aunque muchos pensaron que podría ingresar nuevamente como habitante, Mariana Echeverría no regresó como participante de La casa de los famosos México 2026. Su función será acompañar las transmisiones especiales de Pre y Postgala de ViX, donde analizará todo lo que ocurra dentro del reality.

La confirmación fue realizada a través de las cuentas oficiales del programa y de la plataforma de streaming, donde anunciaron que la conductora formaría parte del equipo de invitados especiales para comentar las estrategias, conflictos y momentos más importantes de la nueva temporada.

Su regreso resulta significativo porque llega después de varios meses alejada de los reflectores relacionados con el reality, luego de que su participación en la edición anterior provocara una intensa conversación entre los seguidores del programa.

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¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre regresar a La casa de los famosos México 2026 ?

Durante su aparición en la Pregala, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff le dieron la bienvenida a Mariana Echeverría al foro y aprovecharon para preguntarle cómo se sentía de volver al proyecto que marcó uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Sin rodeos, Mariana aseguró que el tiempo fuera de la televisión le permitió reflexionar y regresar con una visión distinta de las cosas.

“Muy bien, la verdad. Como el ave fénix. Muy bien. La verdad es que ese break, obligado o no obligado, siempre sirve para ver qué hiciste bien, qué no, y resurgir como el ave fénix. Y aquí estoy.” Mariana Echeverría

Posteriormente, Ricardo Margaleff le preguntó qué significaba para ella regresar a un programa que estuvo rodeado de tanta polémica durante su participación. Mariana respondió dejando claro que no se considera la única figura que vivió momentos complicados dentro del reality.

Mariana Echeverría “Pero es que no nada más yo. O sea, cada habitante tiene su polémica. La verdad es que estar aquí, en uno de los programas más vistos de la televisión, es un programa súper importante. Y regresar justo aquí, la verdad es que me siento orgullosa, privilegiada, contenta, emocionada, y para decirles qué no deben hacer en esa casa”

Con esa última frase provocó risas entre los presentes, ya que muchos la interpretaron como una referencia a las decisiones que tomó durante su propia temporada, las cuales le costaron una fuerte ola de críticas dentro y fuera del reality.

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¿Qué se hizo Mariana Echeverría? Su cambio físico en La casa de los famosos México 2026 impacta

Además de su regreso, otro de los aspectos que más comentarios generó fue la apariencia de la conductora. Muchos usuarios señalaron que luce diferente en comparación con la imagen que mostró durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos México.

En redes sociales, varios internautas destacaron que Mariana se ve más delgada y rejuvenecida, asegurando que el descanso lejos de la televisión le favoreció notablemente.



“Omg, ¿qué se hizo Mariana Echeverría que se ve tan guapa? Siento que la estoy viendo en su era de ‘Se vale’, pero mejorada.”

“Mariana Mangos Echeverría regresó a La casa de los famosos México 2026 , después de su funa, pero ahora como panelista en la gala. Se ve de escándalo.”

, después de su funa, pero ahora como panelista en la gala. Se ve de escándalo.” “Bajó mucho de peso.”

“Aquí cae bien, ¿qué le costaba ser así en la casa?”

“La verdad siempre se me hizo guapa, le sirvió su descanso y eso que parió un bebé. Se ve increíble.”

"¿Ella es Mariana? Wow, está muy guapa.”

“Rejuveneció demasiado, está muy guapa.”

“Qué guapa se ve Mariana Echeverría, le sentó de lujo la funa.”

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¿Qué pasó con Mariana Echeverría en su temporada de La casa de los famosos México 2024?

La participación de Mariana Echeverría en La casa de los famosos México 2024 estuvo marcada por diversas controversias que la colocaron entre las concursantes más comentadas de aquella edición.

Integrante del cuarto Tierra, la conductora protagonizó varios enfrentamientos, especialmente con Briggitte Bozzo. Uno de los episodios más recordados fue el conocido en redes sociales como “Lady mangos”, luego de reclamar una fruta para controlar el reparto de alimentos dentro de la casa.

Redes sociales / captura de pantalla

Además de ese momento, también fue señalada por comentarios y discusiones que provocaron fuertes críticas entre la audiencia. Finalmente, Mariana se convirtió en la cuarta eliminada del reality.

Tras abandonar la competencia, explicó que muchas de sus acciones respondían a una estrategia de juego y que varias situaciones habían sido sacadas de contexto. Sin embargo, la reacción negativa en redes sociales fue tan intensa que terminó ofreciendo disculpas públicas y decidió alejarse temporalmente del medio para enfocarse en su vida personal y en su familia.