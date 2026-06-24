 ¿Mariana Echeverría en disputa con Oscar Jiménez? Tras rumores de divorcio, la conductora hace fuerte revelación
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¿Mariana Echeverría en disputa con Oscar Jiménez? Tras rumores de divorcio, la conductora hace fuerte revelación

Tras rumores de divorcio, Mariana Echeverría intentó sorprender a su esposo, pero él rechazó el detalle y hasta regaño recibió. ¿Ya no hay amor?

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez

Mariana Echeverría reveló en Instagram el inesperado regaño de su esposo Óscar Jiménez.

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IG: @marianaecheve

Mariana Echeverría reveló en Instagram el inesperado regaño de su esposo Óscar Jiménez.
IG: @marianaecheve
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Fernanda Balderas Aldana
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Desde hace semanas, el nombre de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez por rumores de divorcio. Pero la conductora decidió romper el silencio. Y lo que reveló sobre su esposo dejó a todos con la boca abierta. ¿Ya no se soportan?

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Mariana Echeverría y Óscar Jiménez
Mariana Echeverría / IG: @marianaecheve

¿Por qué Mariana Echeverría y Óscar Jiménez están en medio de rumores de divorcio y crisis matrimonial?

Todo comenzó como rumores en redes sobre un posible divorcio entre Mariana Echeverría y Óscar Jiménez. Sin embargo hubo un detalle que alimento las teorías.

Una de las dudas más recurrentes estuvo relacionada con el reciente viaje que realizó junto a su familia y si este había derivado en una crisis matrimonial. Ante los cuestionamientos, Mariana negó que exista una separación entre ella y el futbolista.

“No, no me andaba divorciando. Nosotros dijimos que si nos íbamos al viaje o íbamos a regresar muchísimo más enamorados o divorciados. Y la verdad es que nos portamos muy bien”.
Mariana Echeverría.

La conductora también compartió cómo vive la dinámica de pareja con Óscar Jiménez y reconoció que, como ocurre en muchas relaciones, existen diferencias en la convivencia diaria. Sin embargo, tras esta aclaración el publico sigue observando con lupa la relación.

Mira: Mariana Echeverría celebra su cumpleaños sin su esposo, ¿confirma ruptura? "¡Así terminó!”

¿Mariana Echeverría y Óscar Jiménez se divorcian? Viaje desató rumores y la conductora dice: "Hay discusiones"
¿Mariana Echeverría y Óscar Jiménez se divorcian? Viaje desató rumores y la conductora dice: “Hay discusiones” / IG: marianaecheve y redes sociales

¿Qué sorpresa le preparó Mariana Echeverría a Óscar Jiménez y por qué terminó en regaño?

La conductora y figura del entretenimiento mexicano Mariana Echeverría intentó darle una romántica sorpresa a su esposo Óscar Jiménez en pleno Mundial 2026, pero el plan le salió completamente al revés.

Mariana había conseguido boletos para llevar al arquero a ver un partido de México en la Copa del Mundo, un detalle especial pensado para un día importante de la pareja.

“Ya para el desahogo final, les voy a contar lo que pasó porque mañana hay partido de México y yo ya había conseguido boletos para regalarle a Óscar en un día especial para que fuéramos al partido de mañana”, relató la conductora en sus historias de Instagram.

El problema fue que Óscar se enteró antes de tiempo. Y su reacción no fue precisamente de emoción.

“Me dijo ‘te conozco, estás loca si compras un boleto, no te lo voy a aceptar, aparte de que no puedo ir, estás loca si gastas ese dinero en esos boletos’”, reveló Mariana, dejando en claro que el portero no estaba dispuesto a aceptar ese gasto.

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Mariana Echeverría

¿Cómo reaccionó Mariana Echeverría al rechazo de Óscar Jiménez y qué dijo sobre su matrimonio?

Lejos de molestarse, la conductora Mariana Echeverría admitió que el regaño de su esposo Óscar Jiménez le cayó de perlas y que, en el fondo, el arquero tenía toda la razón.

La también exconcursante de La casa de los famosos México no dudó en reconocerlo públicamente con una honestidad que conquistó a sus seguidores.

“Entonces me cayó el veinte y dije ‘no los conseguí tan caros, pero es un dineral’ y me dijo ‘ese dinero piénsalo bien, lo puedes utilizar para otras cosas, aparte México ya está clasificado, cómo se te ocurre gastar tanto dinero en eso’ y tiene razón”
Mariana Echeverría

Al final, Mariana Echeverría y Óscar Jiménez se quedaron sin ir al partido del Mundial 2026. Y la conductora lo resumió con una frase que dice todo sobre cómo funciona su relación: “Es mi yin yang, me hace tener cordura con la situación”.

Mariana Echeverría

Mariana Echeverría Óscar Jiménez Selección Mexicana Mundial 2026
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