Gala Montes se defiende tras críticas a Mariana Echeverría y la producción de ‘LCDLFMX’: “Mi humilde opinión”

Gala Montes protagoniza una nueva polémica. En esta ocasión, por criticar el regreso de Mariana Echeverría a ‘La casa de los famosos México’ como panelista. La actriz no solo habló mal de la conductora, sino que también le reclamó a la producción por haberla contratado.

Sus palabras generaron mucha controversia en redes sociales. La gran mayoría desaprobó sus comentarios y hasta la llamaron “falsa feminista”. A raíz de esto, la joven compartió una serie de videos en los que explica la razón de sus declaraciones. Esto fue lo que dijo.

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Mariana Echeverría regresó a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes sobre el regreso de Mariana Echeverría a ‘La casa de los famosos México’?

Tal y como lo anunció el programa ‘Vaya, vaya’, Mariana Echeverría regresó como panelista en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México 2026’. Esto sorprendió a todos, no solo por toda la polémica que la conductora vivió cuando estuvo dentro del show, sino también por su cambio físico.

Y es que Mariana bajó de peso. Lució una figura espectacular y la gente no dudó en apoyarla. La audiencia la felicitó por su transformación y aseguró que hacía un gran trabajo como panelista.

Esto enfureció a Gala Montes. La actriz sostuvo que Mariana era una mala persona y que la gente solo se solidarizó con ella por su apariencia. Asimismo, criticó a Rosa María Noguerón, productora del reality, por contratarla otra vez.

“Mariana, contigo, la gente te quiere porque estás flaca. ¡Aguas y engordas, mamacita! Ojalá te hayas puesto Mounjaro, pero en el alma”, expresó.

Hasta ahora, ni la productora ni Mariana le han respondido por sus palabras. No obstante, esta última hizo una publicación que, para muchos, fue considerada como una “cachetada con guante blanco” para Montes. En dicho post, se dice muy feliz y hasta presume de los snacks saludables que consume.

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Gala Montes criticó a Mariana Echeverría / Redes sociales

Gala Montes explica por qué habló mal de Mariana Echeverría y la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’

En una serie de historias para Instagram, Gala Montes dijo que ella “no hace las polémicas”, sino que la gente las crea al hacer que sus palabras se vuelvan controversiales. Sostuvo que simplemente estaba dando su “humilde opinión”.

“¿Por qué, cada vez que yo hablo, (dicen); ‘Ya estoy harta de las polémicas de Gala’? No son polémicas, solo es mi humilde opinión. O sea, yo no hablé de ‘La casa de los famosos’ porque no la vi y la otra porque no estuve, estuve dentro. Los que hacen que mis comentarios se hagan polémicos son ustedes, no yo. Yo solo estoy dando mi humilde opinión, que puede estar muy errónea”. Gala Montes

También aprovechó para dejar ver que no le importaban las “funas”. Y es que compartió un meme que decía: “Yo leyendo la funa 99,9999 de Gala y ella sigue facturando”. De igual forma, subió un mensaje en el que deja claro que Paola Durante es la “única amiga” que consiguió durante su temporada de ‘La casa’.

Recordemos que Gala perteneció al llamado ‘Team Mar’ cuando estuvo en el reality en 2024. En ese equipo, había personajes como Karime Pindter y Briggitte Bozzo. No obstante, con el tiempo se pelearía con la mayoría.

Gala Montes dice que solo da humildes opiniones / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes y Mariana Echeverría se pelearon en ‘La casa de los famosos México 2024’?

En 2024, Mariana Echeverría y Gala Montes ingresaron a la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. La conductora como parte del cuarto Tierra y la actriz en la habitación Mar. Desde el comienzo, hubo roces entre ellas.

A Montes no le agradaba la manera en la que Echeverría se comportaba con su equipo, principalmente con Briggitte. Las discusiones entre ellas eran constantes y solo culminaron cuando Mariana fue expulsada del reality.

La presentadora fue funada tras su participación y hasta la apodaron ‘Lady Mangos’ por haberse peleado con Bozzo justamente por un mango. Luego de esto, se mantuvo alejada de la televisión y recién reapareció como panelista.

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