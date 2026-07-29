La casa de los famosos México 2026: Los habitantes sospechan de Fede Vigevani: "¿Para eso te llamaron?”

Una de las sorpresas y nuevas dinámicas de ‘La casa de los famosos México 2026' fue el papel de Fede Vigevani como espía o infiltrado del público, sin que el resto de los habitantes conozca su verdadera misión.

Esta dinámica despertó dudas entre los seguidores desde el primer día, pues muchos consideraban que el influencer podría ser descubierto fácilmente. Precisamente, los demás habitantes ya comenzaron a sospechar por algunas de las conductas que ha tenido el youtuber dentro de la casa. ¿Está a punto de ser descubierto? Te contamos.

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Fede Vigevani / Redes sociales

Los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ comenzaron a sospechar de Fede Vigevani, ¿por qué es un habitante infiltrado?

Como habitante con misiones especiales dentro de la casa, Fede Vigevani debe mantenerse en constante contacto con la producción para conocer cuál será su siguiente reto.

Esto ya comenzó a llamar la atención del resto de los habitantes, quienes se preguntan por qué lo llaman tan seguido al confesionario para “cosas sin sentido”.

En un clip que circula en redes sociales, Fede les informó a sus compañeros que la jornada de actividades del día había terminado. Sin embargo, varios reaccionaron con extrañeza al enterarse de que lo habían llamado al confesionario únicamente para darles ese aviso.

"¿Para eso te llevaron al confesionario, en serio?”, le preguntaron.

El momento también provocó reacciones entre los usuarios en redes sociales, quienes criticaron a la producción del programa al considerar que la dinámica de Fede Vigevani se está volviendo demasiado obvia y que, de seguir así, podría ser descubierto muy pronto.

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Ven producción, ya se están dando cuenta todos, que le hablan mucho a Fede en el confesionario, para cosas "sin sentido".

Ojito en eso, o se les cae su truco👀 @ronogueron#LaCasaDeLosFamosososMx pic.twitter.com/EA0n7m2m5U — Abisambra Pindter (@AAbisambra) July 29, 2026

¿Cuál es el verdadero rol de Fede Vigevani en ‘La casa de los famosos México’?

Fede Vigevani no ingresó a La casa de los famosos México como un participante más que busca ganar el premio, sino como una especie de infiltrado o espía del público.

Su misión consiste en cumplir los retos que los espectadores eligen a través del canal oficial de WhatsApp del programa. Una vez que el público vota, La Jefa lo llama al confesionario para comunicarle cuál será su siguiente misión, la cual deberá cumplir sin levantar sospechas entre el resto de los habitantes.

Esta dinámica tiene la finalidad de brindarle al público una experiencia inmersiva con el reality y darles una participación en la convivencia dentro de la casa.

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Fede Vigevani fue el último en entrar a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué retos ha cumplido Fede Vigevani en ‘La casa de los famosos México’?

Tan pronto comenzó el reality, Fede tuvo que cumplir sus primeras misiones. El público decidió que la primera consistiera en esconder todo el papel higiénico de la casa, el cual ocultó en la bodega de uno de los patrocinadores.

Después recibió la tarea de esconder los accesorios antirronquidos de sus compañeros. Más tarde, su tercera misión fue meterse al jacuzzi con ‘la licenciada’, Karina Torres.

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