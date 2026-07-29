¿Yanet García es la nueva Sian Chiong de LCDLFMX? Se muda de cuarto y el colchón vuelve a ser protagonista, VIDEO

Después de que se especulara que Yanet García había pedido un cambio de cuartos en La casa de los famosos México 2026, se dio a conocer que la modelo se mudó durante la madrugada tras no poder descansar las primeras noches, situación que ya está generando debate. ¿Tiene privilegios? Te contamos.

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Yanet García en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Por qué Yanet García habría pedido un cambio de cuartos en La casa de los famosos México 2026?

Durante la primera gala semanal, Odalys Ramírez y Diego de Erice compartieron cómo habían pasado su primera noche los habitantes. En las imágenes del cuarto ‘Ibaza’ se pudo ver que Yanet García y Ese Pérez no descansaron debido a los ronquidos de sus compañeros.

Aunque la producción les brindó unos audífonos antiruido para que pudieran dormir, sorprendió que los presentadores mencionaran un supuesto cambio de cuartos para la gala del 28 de julio; ante dicho anuncio, las teorías en redes no se hicieron esperar.

La cuenta ‘Mr Sour Candy’ compartió en X que parecía sospechoso que se hiciera una modificación en las habitaciones al iniciar la competencia. “Por ahí leí que se les hacía muy raro que el cambio de cuartos fuera hoy, justo cuando Yanet García dijo que no podía dormir y que se quería cambiar”, se lee en la publicación de la cuenta.

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Yanet García causa controversia en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿A qué cuarto se mudó Yanet García tras noches sin poder dormir en La casa de los famosos México 2026?

En medio de las especulaciones de Yanet García y una posible incomodidad con Ese Pérez, la ‘chica del clima’ se mudó de cuarto, decisión que al parecer fue apoyada por la ‘Jefa’. A través de redes, se dio a conocer que la modelo se cambió de habitación durante la madrugada.

Por medio de un clip difundido por la producción de La casa de los famosos México, se puede observar que García es ayudada por Yahir a llevar su colchón del cuarto ‘Ibiza’ a ‘Malibu’. Pese a que no se dan detalles, la excolaboradora de Hoy agradece a la ‘Jefa’, lo que ya está desatando opiniones divididas en redes.

“Que quede nominada, por favor”, “Si quiere descansar bien, que se vaya a su casa”, “Cuánto privilegio” y “Qué casualidad que se fue al cuarto del árabe” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video difundido en redes, acompañado por el texto: "¡Adiós, roncones!”

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A ver a ver no, no Yanet, como que día 3 y ya estás con lo del colchón???

No, el tema del colchón es después de la semana 3 , así lo instauró la poderosísima Ricardo Peralta...

Te me estás adelantando mucho #LaCasaDeLosFamososMx @torpecillo_ pic.twitter.com/xGBQTeGNYu — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) July 29, 2026

¿Por qué Yanet García y su colchón son comparados con Sian Chiong?

Cabe recordar que desde la temporada dos de La casa de los famosos México, el colchón se volvió un tema viral cuando el actor Sian Chiong manifestó sus deseos por pertenecer al cuarto ‘Tierra’, situación por la que sus compañeros sacaron su colchón del cuarto ‘Mar’ como una broma.

Ver pasar el colchón de Yanet García del cuarto ‘Ibiza’ a ‘Malibú’ en la actual temporada del reality revivió varios recuerdos de los seguidores de La casa de los famosos México, quienes mencionaron que el colchón volvió a ser protagonista.

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