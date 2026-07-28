Gema Garoa sufre descuido en La casa de los famosos México 2026, Karina Torres lo ve todo ¡y terminan besándose!

La casa de los famosos México 2026 no deja de dar de qué hablar y esta vez el protagonismo se lo llevó Gema Garoa, quien sin darse cuenta terminó exhibiéndose frente a sus compañeros de reality. Todo pasó en cuestión de segundos, pero fue suficiente para que el clip se volviera tema obligado dentro y fuera de la casa más famosa de México.

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Gema Garoa / Redes sociales

¿Qué le pasó a Gema Garoa en La casa de los famosos México 2026?

El descuido ocurrió mientras Gema Garoa se lanzaba a abrazar a Aldo Rendón en pleno sillón de la sala. Al recostarse sobre él, su vestido se levantó de más y dejó al descubierto ¡lo que nunca debió salir en cámara nacional!

Justo al lado estaba Karina Torres, quien tuvo primera fila del accidente y no dudó en advertirle a su compañera lo que había pasado. Entre risas, le soltó:

“Hermana, se te ve todo el asifor”. Karina Torres

El momento no pasó desapercibido para nadie en la casa. Memo Schutz también reaccionó de inmediato con humor, sentenciando que el clip ya andaba circulando: “Ya se viralizó”, dijo, dejando claro que en La casa de los famosos México 2026 nada se queda oculto por mucho tiempo.

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💥GEMA💥 no usa Calzón 👙 😓🥶😳



Le dice Karina que le ve todo el quesito



Estos 5 son un desorden 😂#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/naZbLkGetg — JorgeR190 (@JorgeMr1990) July 28, 2026

¿Gema Garoa se enojó tras su accidente viral en La casa de los famosos México 2026? Esta fue su reacción

Lejos de apenarse en exceso, Gema Garoa decidió tomarse el momento con humor. Ante las bromas de sus compañeros, respondió sin drama: “Nadie me estaba grabando, nunca me ven las cámaras”, dejando ver que prefería reírse del tema antes que hacerlo más grande.

Karina Torres, por su parte, siguió picando con la broma, pero también soltó un comentario que sacó carcajadas entre los presentes: “Se te veía hermosa. Me quedé fría. No usa calzones”. La frase terminó de confirmar el detalle que todos ya sospechaban tras ver el video.

Aldo Rendón, quien fue el “afectado” directo del abrazo, tampoco se quedó callado y aportó su propia dosis de humor negro al momento: “Se te vio la pan... qué asco y te me pones aquí”, comentó entre risas, sumándose al ambiente relajado que se vivió tras el incidente.

¿Karina Torres se emocionó tras el descuido de Gema Garoa en La casa de los famosos México 2026?

Más tarde, fue la propia Karina Torres quien relató con lujo de detalle lo que había presenciado. La creadora de contenido no se guardó nada al describir el momento exacto del descuido.

“Se te vio toda la pepita, te lo juro y rosita… Quería echarme un taco de ojo, pues no que querías ser lesbiana, pero no trans”, dijo Karina entre carcajadas, dejando claro que el episodio le pareció tan gracioso como inesperado.

Gema Garoa, ya resignada al tema, respondió entre risas nerviosas: “Ya estoy traumada, déjame en paz, ¿por qué no te paraste a taparme?”, reprochándole en broma a Karina no haber actuado más rápido para cubrirla.

¿Gema Garoa y Karina Torres se besaron en La casa de los famosos México 2026? Así fue el inesperado momento

El tema no quedó ahí. Aldo Rendón retomó la conversación minutos después y, frente a Karina, insistió en recordarle a Gema que la creadora de contenido había sido testigo directo de todo.

“Cuando salgan, díganle a sus jefes de redes que les enseñen el clip de redes… Ya lo están vendiendo en Tepito… Es que quería un abrazo y se le olvidó que no traía calzones y se le vio todo… Karina hasta la describió, tuviste todo en primera fila lo de Gema”, afirmó Aldo, sin dejar pasar la oportunidad de seguir con la broma.

Ya frente a Luis Chaparro, Gema Garoa contó su propia versión del incidente y hasta lanzó un reto divertido a sus demás compañeras de encierro: “Es que quería un abrazo fraternal… A ver quién supera esto niñas”, dijo, restándole importancia al momento viral.

La escena cerró con un gesto que terminó de encender las redes: Karina Torres se acercó a Gema Garoa y le dio un beso en la boca frente a cámaras, dejando claro que entre ellas solo hay cariño y complicidad. “De verdad, te amo… La respeto, es mi hermana”, sentenció Karina entre risas, cerrando así uno de los momentos más comentados de esta temporada de La casa de los famosos México 2026.