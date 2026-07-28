Habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’ recuerda el grave accidente que casi le costó la vida

Durante el segundo día de ‘La casa de los famosos México 2026’, Brianda Deyanara abrió su corazón con Yanet García y habló de la grave crisis de salud que sufrió hace algún tiempo y que casi le costó la vida. Esto fue lo que dijo.

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Brianda Deyanara sufrió un grave accidente hace algunos años / Redes sociales

Así fue la crisis de salud de Brianda Deyanara de ‘La casa de los famosos México 2026’ que casi le cuesta la vida

En una plática sincera, la influencer Brianda Deyanara contó que, hace algunos años, inhaló monóxido de carbono. Relató que, en ese entonces, vivía en un departamento chico y hubo una “fuga”. Como dicho químico no tiene olor, no se percató de nada hasta que fue demasiado tarde.

“Nunca nos dimos cuenta… Estuvo heavy. Lo que yo entendí es que el gas pasó por la estufa…lo que a mí me explicaron es que como que había una tubería que tiene que salir y no se puede quedar en tu departamento y como que un pájaro o algo así tapó la tapita y se empezó a juntar en todo el departamento”. Brianda Deyanara

Si bien afortunadamente fue trasladada de emergencia al hospital, admitió que su recuperación no fue nada fácil. Y es que, al parecer, lo ocurrido le dejó secuelas en el cerebro. Relató que, en un principio, le costaba concentrarse.

De hecho, indicó que, al despertar en la clínica, no podía entender muy bien lo que decía la gente. Mencionó que hacer bailes en TikTok fue lo que le ayudó a mejorar. Y es que memorizar los pasos hacía que su “cerebro trabajara”.

“Después de este accidente, me queda claro que tengo un propósito en la vida; si no, no sería tan bendecida. Sé que tengo algo especial”. Brianda Deyanara

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se sincera sobre este hecho. En redes sociales, ha dado más detalles. Ha mencionado que estuvo en coma por varios días y que su familia fue su principal apoyo.

“Las únicas personas que estuvieron conmigo fueron mi familia. Me acuerdo de esto y (lloro). Esta es la etapa más dura de mi vida. Estar en coma y pasar por algo tan complicado no es fácil”, mencionó.

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¿Por qué están shippeando a Brianda Deyanara y Yanet García en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde que comenzó ‘La casa de los famosos México 2026’, los fans han notado una cercanía entre Brianda Deyanara y Yanet García. Las dos platican mucho y, al menos por lo que se puede percibir, podrían ser muy unidas en un futuro.

Algunos internautas han comenzado a “shippearlas” y ya hasta las han bautizado como ‘Brinet’. En redes sociales, han pedido que este “shippeo” se haga viral. Incluso hacen edits en los que se les puede ver abrazadas o simplemente interactuando.

Los rumores de un posible romance entre ellas han crecido después de saberse que ambas están solteras actualmente. Si bien a Brianda se le llegó a vincular con Nicola Porcella y Fede Vigevani, el habitante infiltrado de ‘La casa’, nunca hubo nada confirmado.

Por su parte, se sabe que Yanet ha estado involucrada sentimentalmente con varias celebridades del medio artístico como Doug “Censor” Martin y Lewis Howes, quien es el actual esposo de la actriz Martha Higareda.

Brianda Deyanara y Yanet García están siendo “shippeadas” / Redes sociales

¿Quién es Brianda Deyanara, la participante de ‘La casa de los famosos México 2026’ que estuvo a punto de morir?

Brianda Deyanara es una creadora de contenido originaria de Tijuana. Actualmente tiene 30 años y es una de las tiktoker más populares de México. En esa plataforma cuenta con más de 35 millones de seguidores.

Saltó a la fama en 2017, al compartir videos de moda y baile. Estudió ciencias de la comunicación y colaboró brevemente con el canal de Telehit. Actualmente, se encuentra en ‘La casa de los famosos México 2026’.

Durante su revelación, admitió ser una persona muy sentimental. Señaló que le costará mucho trabajo nominar a alguien y separar “las emociones de la estrategia”.

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