La casa de los famosos México 2026: ¡Mariana mintió más de un mes antes de entrar! Filtran pruebas ¿la sacan?

La última confirmada para La casa de los famosos México 2026, Mariana, reveló ciertos detalles sobre su ingreso al reality de Televisa. Ahora circulan pruebas que desmienten algo que la ahora habitante estuvo dice y dice, ¿podría quedar fuera del reality?

¿Quiénes son todos los habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026?

En el estreno de La casa de los famosos México 2026 se reveló la identidad de tres nuevos participantes, con lo que quedó conformado el elenco de celebridades que buscará llevarse el premio de cuatro millones de pesos.

Los habitantes confirmados para esta cuarta temporada son:



Ernesto Laguardia, actor y conductor.

Karina Torres, influencer y creadora de contenido.

Ximena Herrera, actriz.

Aldo Rendón, influencer y consultor de imagen.

Moisés Peñaloza, actor, modelo y empresario.

Cynthia Klitbo, actriz.

Yahir, cantante, actor y conductor.

Flor Vigna, influencer y boxeadora argentina.

Massad Altamimi, empresario e influencer de ascendencia árabe.

Arantza Ruiz, actriz, influencer y streamer.

Ese Pérez, influencer.

Fede Vigevani, influencer y creador de contenido.

Brianda Deyanara, influencer.

Memo Schutz, comentarista deportivo de TUDN.

Yanet García, conductora y expresentadora del clima.

Luis Chaparro, creador de contenido e influencer.

Mariana, cantante, actriz y conductora.

Gema Garoa, actriz de televisión.

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Estreno de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué aseguran que Mariana, participante confirmada de La casa de los famosos México 2026, mintió?

Todo ocurrió a partir de su presentación en La casa de los famosos México 2026, cuando Mariana decidió hablar sobre algunos detalles de su ingreso, ya que, al parecer, su entrada fue una decisión “de último momento”. Esto dijo:

Me habían invitado y yo no me había animado a estar, me animé de último momento. La gente me pidió, los medios me publicaron. Me buscaron yo estando de viaje con mis hijos. Mariana

Y aunque esto fue para muchos una declaración real sobre lo ocurrido, otro testimonio llegó a las redes sociales y podría poner en duda lo dicho por Mariana.

La teoría nace de una publicación hecha por Miguel Jacobsen, un vestuarista y diseñador, quien aparentemente fue el encargado de vestir a Mariana para la gran noche de estreno del reality. Así lo contó Jacobsen:

Hay proyectos que comienzan mucho antes del primer fitting. Gracias Mariana por confiar en mi para estar acompañándote en esta @lacasafamososmx. Este fue un mes de conversaciones, llamadas, referencias, mood boards y muchas ideas compartidas con personas que admiro profundamente. Miguel Jacobsen

Esto fue motivo suficiente para que muchos pusieran aún más en duda las palabras de Mariana, ya que, por lo visto, su vestuario estaba siendo preparado desde más de un mes . Cabe señalar que estas son meras especulaciones, mismas que nacieron de teorías en redes sociales. ¿Esto pone en riesgo la permanencia de Mariana en el reality? ¡Para nada! De hecho, seguramente fue una estrategia para mantener en máximo secreto su ingreso al programa.

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Vestuario de Mariana para La casa de los famosos México 2026 / IG: migueljacobsen

¿La habitante de La casa de los famosos México 2026, Mariana, ya respondió a la polémica?

Tras el inicio de La casa de los famosos México 2026 y que un habitante ¡causara alarma por un presunto temblor!, las redes de Mariana aún no han publicado algo respecto al tiempo en el que se preparó para ingresar, aunque por la publicación del vestuarista ¡no fue de última hora!

Por supuesto, +este no es el único caso de famoos que aseguran “no estarán” y posteriormente se confirma su ingreso al reality.

Algo así pasó con Karina Torres, quien decía no iba a formar parte de este proyecto, pero solo unas semanas después de confirmó.

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