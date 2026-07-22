Karina Torres causa polémica por nuevo look antes de La casa de los famosos México 2026: “La desgraciaron”

Faltan solo unos días para el arranque de La casa de los famosos México 2026 y una de sus futuras habitantes ya está en el ojo del huracán, pero no por temas del reality, sino por su cabello. Karina Torres, integrante del clan de las Perdidas, decidió cambiar radicalmente su look como parte de su preparación para entrar a la casa más famosa de México, y el resultado terminó generando una lluvia de memes, críticas y hasta acusaciones de sabotaje entre sus propias amigas.

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¿Qué le hicieron a Karina Torres en el cabello antes de entrar a La casa de los famosos México?

Todo comenzó cuando la influencer Karina Torres compartió el resultado de su visita al salón de belleza Yumi Kay, propiedad de su amiga Yumi. La idea original era sencilla: adaptar su melena para poder usar extensiones de clip durante su estancia en el reality, en lugar de recurrir a extensiones permanentes.

Sin embargo, el corte terminó siendo mucho más drástico de lo que sus seguidores esperaban. Las fotos y videos no tardaron en circular por Twitter y TikTok, donde usuarios calificaron el resultado como demasiado corto, desproporcionado y poco favorecedor para la creadora de contenido.

La comparación no se hizo esperar y varios memes empezaron a circular comparando el nuevo look de Karina con personajes animados, entre ellos la popular exploradora Dora, lo que aceleró todavía más la viralización del tema.

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¿Karina Torres fue saboteada por las Perdidas? Esto respondió la influencer

Las críticas a Karina Torres no se quedaron únicamente en el resultado estético, sino que también apuntaron directamente a la estilista responsable del cambio. Muchos usuarios consideraron que un corte tan arriesgado no era el más adecuado para alguien que está a punto de exponerse frente a cámaras las 24 horas del día dentro del reality.

Frases como “la desgraciaron” o que le hicieron “la gatada” se volvieron tendencia en cuestión de horas, insinuando que el mal resultado pudo haber sido intencional por parte del entorno cercano a la influencer. La sospecha creció aún más al tratarse de un salón propiedad de una amiga del propio clan de Las Perdidas.

Ante el revuelo que provocaron las redes sociales, Karina Torres decidió aclarar lo ocurrido y poner fin a las teorías que apuntaban contra sus amigas de las Perdidas. La influencer explicó que el cambio de imagen fue completamente planeado y que tenía un objetivo específico relacionado con su participación en el reality de Televisa.

Según detalló, buscaba adaptar su cabello para utilizar extensiones de clip durante su estancia en el programa. Esta alternativa le permitirá modificar su apariencia dependiendo de las galas o actividades especiales sin necesidad de recurrir a extensiones permanentes.

Además, señaló que su cabello no tenía una forma definida antes del corte, por lo que era necesario ajustarlo para facilitar la colocación de las extensiones. Con estas declaraciones, dejó claro que la transformación no fue producto de un error ni de una mala intención por parte de su círculo cercano.

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¿Quiénes son los confirmados para La casa de los famosos México 2026?

Mientras el debate sobre el look de Karina sigue dividiendo opiniones, la producción de La casa de los famosos México 2026 ya confirmó a buena parte del elenco que convivirá dentro de la casa. Entre los nombres oficiales destacan:



Ernesto Laguardia : Actor y presentador.

: Actor y presentador. Karina Torres: Influencer y estilista.

Influencer y estilista. Ximena Herrera: Actriz.

Actriz. Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen.

Influencer y asesor de imagen. Moisés Peñaloza: Actor, modelo y empresario.

Actor, modelo y empresario. Cynthia Klitbo: Actriz.

Actriz. Yahir: Cantante, actor y conductor.

Cantante, actor y conductor. Flor Vigna: Influencer y boxeadora.

Influencer y boxeadora. Massad Altamimi: Empresario e influencer.

Empresario e influencer. Arantza Ruiz: Actriz e influencer.

Actriz e influencer. Ese Pérez : Influencer.

: Influencer. Fede Vigevani: Influencer.

Influencer. Brianda Deyanara: Influencer.

Influencer. Memo Schutz : Comentarista deportivo.

: Comentarista deportivo. Yanet García: Conductora

De acuerdo con la información compartida, los últimos habitantes se revelarán apenas el día del estreno, generando aún más expectativa entre los fans del programa.

Habitantes de La casa de los famosos México 2026

¿Quiénes podrían ser los últimos habitantes confirmados en La casa de los famosos México 2026 en el estreno?

Aunque la producción de La casa de los famosos México 2026 no ha soltado toda la sopa todavía, en redes sociales ya circulan varios nombres que podrían integrarse al elenco final. Entre los perfiles más mencionados están Luis Chaparro, Mariana y Gema Garoa, cuyos posibles ingresos han sido alimentados por distintas pistas reveladas previamente por la producción.

Por ahora, ninguno de estos nombres ha sido confirmado de manera oficial, así que todo apunta a que el misterio se resolverá directamente durante la transmisión de estreno, cuando finalmente se sepa si estos rumores se convierten en realidad.

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