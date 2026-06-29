Famoso youtuber estaría confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’, ¿quién es?

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ está a punto de comenzar. El público está más que ansioso por conocer todos los detalles. De acuerdo con la productora Rosa María Nogueron, la nueva edición “viene con todo”.

En medio de la espera por más información, se filtra que un famoso youtuber presuntamente sería uno de los confirmados para entrar al reality. Te contamos los detalles.

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Filtran a un habitante de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué se sabe de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Como cada año, la producción mantiene una postura hermética y comienza a dar detalles semanas antes del estreno. Hace unas horas, se confirmó que Galilea Montijo continuaba como conductora estelar de las galas dominicales de La casa de los famosos México 2026'.

Esto fue un alivio para los fans. Y es que, desde hace varios meses, se venía especulando que la actriz sería sustituida por decisión ejecutiva. Según los rumores, la organización buscaba “renovar” el formato.

Durante la más reciente emisión de HOY, Montijo no solo anunció su regreso al reality, sino que también dio algunos detalles sobre los presentadores de las galas semanales, así como de las pre y postgalas.

“Primera confirmada de ‘La casa de los famosos México’. Aquí la tienen, qué bárbara, la conductora Galilea Montijo. Obviamente van a estar Odalys, como siempre, y Diego en las galas de lunes, miércoles y viernes. Su servilleta estará los domingos, como siempre”, dijo.

También señaló que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff siguen en las pre y postgalas. Por otra parte, Marie Claire Harp se encargará de ser la host digital. No aclaró si Aarón Mercury u otro exparticipante acompañará a esta última en su rol, como se ha dicho en redes sociales.

Hace algunos días, se informó oficialmente que el primer habitante de la temporada se dará a conocer el próximo 6 de julio. El estreno está programado para el próximo 26 de julio, a las 8:30 pm, a través del canal de Las Estrellas y la plataforma de Vix.

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Promocional de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

El youtuber que estaría confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de redes sociales, la cuenta de espectáculos ‘la Comadrita’ dio a conocer el nombre de un presunto youtuber que presuntamente ya estaría confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’. Antes de dar la revelación, aclaró que este nombre no aparecía en las supuestas listas de habitantes.

Se trata de Fede Vigevani, un creador de contenido de origen uruguayo. No dio más detalles, pero aseguró que era información fidedigna.

“Nadie ha dicho este nombre; no figura en las listas filtradas, pero hoy se los voy a soltar. Si lo nombran en futuras publicaciones, ya saben que lo vieron aquí primero con la Comadrita. Pues resulta que FEDE VIGEVANI será uno de los habitantes confirmados para La casa de los famosos México”. La Comadrita

Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, causó diversas reacciones en redes sociales. Algunos se dijeron felices por su presunto ingreso, mientras que otros dudaron y afirmaron que esperarán a que la producción lo diga oficialmente.

Fede Vigevani es un youtuber y músico uruguayo. Empezó su carrera en YouTube en 2009, a la edad de 15 años. Después se unió al hoy extinto grupo ‘Dosogas’. Ha sido catalogado como uno de los creadores de contenido hispanohablantes con más seguidores.

Comadreeees les tengo una MEGA EXCLUSIVA



Nadie ha dicho este nombre, no figura en las listas filtradas peroooo hoy se los voy a soltar, si lo nombran en futuras publicaciones ya saben que lo vieron aquí primero con La Comadrita.



Pues resulta que FEDE VIGEVANI será uno de los… pic.twitter.com/OD1Z0WoeBg — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 29, 2026

¿Cuál es el premio de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta el momento, no se ha revelado el premio final de ‘La casa de los famosos México 2026’. Se especula que será el mismo que en las ediciones anteriores, es decir, 4 millones de pesos. Los ganadores de las temporadas pasadas son:

Wendy Guevara (Primera temporada en 2023)

Mario Bezares (Segunda temporada en 2024)

Aldo de Nigris (Tercera temporada en 2025)

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