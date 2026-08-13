La casa de los famosos México 2026: ¿Quién ganó el reto por el robo de la salvación HOY, jueves 13 de agosto?

La casa de los famosos México 2026 vuelve a enfrentar a los habitantes en una importante prueba, pues todos buscan poder obtener el robo por la salvación y así quedar libre de la placa de nominados. ¿Quién la ganó?

Robo de la salvación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana en La casa de los famosos México 2026?

En la nueva gala de nominación de La casa de los famosos México 2026 llevada a cabo el miércoles 12 de agosto, los habitantes repartieron sus puntos por tercera ocasión.

La estrategia cambió, pues la producción introdujo la dinámica de “caja misteriosa”. Tras llevarse a cabo toda la gala, se confirmó que los nominados son:



Memo, Arantza, Masad, Luis, Yanet, Flor y, Moisés.

Ellos son los siete habitantes que están en peligro de abandonar la casa el próximo domingo.

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¿Cuál es el calendario semanal en La casa de los famosos México 2026?

Para que estés actualizado en todo lo que ocurre en La casa de los famosos México 2026, te compartimos cuál es el calendario semanal, mismo que muestra los eventos principales del reality:



Lunes: Se lleva a cabo la prueba para elegir al líder de la semana.

Martes: Comienza la prueba semanal y se realizan actividades como la noche de cine, vida en fotos, la moneda del destino y la cabina de las tentaciones.

Miércoles: Se celebra la esperada gala de nominación.

Jueves: Los habitantes compiten por la salvación, concluye la prueba semanal y se realiza la cena de nominados.

Viernes: Se lleva a cabo el robo de salvación y posteriormente llega la fiesta temática.

Sábado: Los participantes realizan una actividad especial con los patrocinadores.

Domingo: La semana culmina con la gala de eliminación.

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Calendario semanal de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién ganó la posibilidad de luchar por el robo de la salvación?

La prueba de este jueves en La casa de los famosos méxico 2026 era algo similar al deporte llamado “curling”, el cual, trata de deslizar un objeto con el fin de poder hacerlo llegar a un punto en específico para así sumar la mayor cantidad de puntos.

Los hombres fueron los primeros en llevar a cabo la dinámica, y al finalizar su participación:



Moisés y

Memo se colocaron como semifinalistas .

En cuanto a las mujeres:



Gema y

Arantza son las otras semifinalistas , por lo que podrán luchar aún por la salvación.

Luego de llevarse a cabo el enfrentamiento final entre Gema, Arantza, Moisés y Memo, hubo un empate con 100 puntos entre Moisés y Gema, por lo que ambos serán retadores de Brianda el día de mañana.

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